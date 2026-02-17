Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Την ώρα που στην Δράμα δημιουργήθηκε ένα σκοπευτήριο υπόδειγμα, στη Λάρισα μία άλλη κορυφαία αθλήτρια της σκοποβολής, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προπονείται κάτω από άθλιες συνθήκες.

Η Χριστίνα Μόσχη που βρίσκεται στη πόλη της Θεσσαλίας καθώς σπουδάζει εκεί ιατρική, προετοιμάζεται -υποτίθεται- για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ωστόσο σκοπευτήριο… δεν υπάρχει.

Για την ακρίβεια, υπάρχει, αλλά είναι ένα ερείπιο καθώς όπως φαίνεται στην εικόνα τα ταβάνια έχουν καταρρεύσει, κουβάδες έχουν τοποθετηθεί για την βροχή και το ΕΑΚΝ είναι ακατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί.

Ετσι κι ενώ απομένουν λιγότερο από δύο εβδομάδες για το Ευρωπαϊκο πρωτάθλημα, η δεύτερη κορυφαία πρωταθλήτρια στον στόχο, δεν έχει πού να προπονηθεί εδώ και μία εβδομάδα και προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός ότι ενώ χώροι υπάρχουν στη Λάρισα για μία έστω και προσωρινή εγκατάσταση, δεν έχει υπάρξει μέριμνα από την ομοσπονδία που γνωρίζει το πρόβλημα, για να βοηθηθεί η αθλήτρια χωρίς να χρειαστεί να χάσει μαθήματα από τις σπουδές της.

Να θυμίσουμε ότι τα ίδια τραβούσε πριν τα ολυμπιακά μετάλλια και η Άννα Κορακάκη, η οποία έκανε προπόνηση σε μία… παράγκα σε ανοιχτό χώρο και πριν μερικούς μήνες, με ιδιωτική πρωτοβουλία ανθρώπων, δημιουργήθηκε σκοπευτήριο που προσελκύει και νέους αθλητές.

