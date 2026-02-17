Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

Με μία αυθόρμητη – αλλά άκρως αποτελεσματική – κίνηση πανηγυρισμού, η Γιούτα Λίρνταμ κατάφερε να μετατρέψει τη μεγάλη αθλητική της επιτυχία σε εμπορικό «χρυσάφι».

Η 27χρονη Ολλανδή κατέκτησε χρυσό και ασημένιο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με αποκορύφωμα το ολυμπιακό ρεκόρ στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας, και σύμφωνα με εκτιμήσεις η συνεργασία της με τη Nike μπορεί να της αποφέρει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Το χρυσό μετάλλιο και η κίνηση που έγινε viral

Η Λίρνταμ εντυπωσίασε στον τελικό των 1.000 μέτρων, σημειώνοντας ολυμπιακό ρεκόρ και ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αμέσως μετά τον τερματισμό, εμφανώς συγκινημένη, άνοιξε τη στολή της, αποκαλύπτοντας το λευκό αθλητικό μπουστάκι της Nike.

Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου, φιλοξενήθηκε σε διεθνή ΜΜΕ και αναδημοσιεύθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, ο οποίος αριθμεί εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους. Η συγκεκριμένη στιγμή φαίνεται πως εκτόξευσε ακόμη περισσότερο την εμπορική της αξία.

Η εκτίμηση για συμφωνία άνω του 1 εκατ. δολαρίων

Η Φρεντερίκ ντε Λάατ, ιδρύτρια της εταιρείας Branthlete που ειδικεύεται στη διαφήμιση γυναικών αθλητριών, δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα AD πως η συμφωνία της Λίρνταμ με τη Nike ενδέχεται να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη του επιχειρηματικού περιοδικού Quote, με 6,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, η Ολλανδή πρωταθλήτρια θα μπορούσε να αποκομίζει περίπου 62.000 ευρώ για κάθε χορηγούμενη ανάρτηση που σχετίζεται με τη Nike.

Στο επίκεντρο και για «γκρίζα» διαφήμιση

Παράλληλα, άνθρωποι του μάρκετινγκ επισημαίνουν πως η συγκεκριμένη ενέργεια κινείται σε μια «γκρίζα ζώνη», καθώς στους Ολυμπιακούς Αγώνες απαγορεύεται η εμφανής προβολή εταιρειών που δεν είναι επίσημοι χορηγοί της διοργάνωσης.

Ωστόσο, η δημοσιότητα που έλαβε η κίνηση της Λίρνταμ αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη σε επίπεδο branding, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το προσωπικό της brand.

Από τον αποκλεισμό… στην κορυφή

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι στα τέλη Δεκεμβρίου είχε μείνει εκτός πρόκρισης στο αγαπημένο της αγώνισμα. Τελικά, επελέγη από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ολλανδίας και η απόφαση αυτή δικαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Πολ, ο οποίος μετά τον θρίαμβό της δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Είναι το πιο έντονο συναίσθημα που έχω ζήσει. Το 99,9% των ανθρώπων δεν μπορεί να καταλάβει τη δουλειά που απαιτείται. Και τα κατάφερε, υπό τη μεγαλύτερη πίεση».

Η Γιούτα Λίρνταμ απέδειξε πως στον σύγχρονο αθλητισμό, μια στιγμή μπορεί να γράψει ιστορία – τόσο μέσα στο στάδιο όσο και εκτός αυτού.

