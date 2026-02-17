search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 00:59
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 00:11

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

17.02.2026 00:11
leerdam

Με μία αυθόρμητη – αλλά άκρως αποτελεσματική – κίνηση πανηγυρισμού, η Γιούτα Λίρνταμ κατάφερε να μετατρέψει τη μεγάλη αθλητική της επιτυχία σε εμπορικό «χρυσάφι».

Η 27χρονη Ολλανδή κατέκτησε χρυσό και ασημένιο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με αποκορύφωμα το ολυμπιακό ρεκόρ στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας, και σύμφωνα με εκτιμήσεις η συνεργασία της με τη Nike μπορεί να της αποφέρει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Το χρυσό μετάλλιο και η κίνηση που έγινε viral

Η Λίρνταμ εντυπωσίασε στον τελικό των 1.000 μέτρων, σημειώνοντας ολυμπιακό ρεκόρ και ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αμέσως μετά τον τερματισμό, εμφανώς συγκινημένη, άνοιξε τη στολή της, αποκαλύπτοντας το λευκό αθλητικό μπουστάκι της Nike.

Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου, φιλοξενήθηκε σε διεθνή ΜΜΕ και αναδημοσιεύθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, ο οποίος αριθμεί εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους. Η συγκεκριμένη στιγμή φαίνεται πως εκτόξευσε ακόμη περισσότερο την εμπορική της αξία.

Η εκτίμηση για συμφωνία άνω του 1 εκατ. δολαρίων

Η Φρεντερίκ ντε Λάατ, ιδρύτρια της εταιρείας Branthlete που ειδικεύεται στη διαφήμιση γυναικών αθλητριών, δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα AD πως η συμφωνία της Λίρνταμ με τη Nike ενδέχεται να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη του επιχειρηματικού περιοδικού Quote, με 6,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, η Ολλανδή πρωταθλήτρια θα μπορούσε να αποκομίζει περίπου 62.000 ευρώ για κάθε χορηγούμενη ανάρτηση που σχετίζεται με τη Nike.

Στο επίκεντρο και για «γκρίζα» διαφήμιση

Παράλληλα, άνθρωποι του μάρκετινγκ επισημαίνουν πως η συγκεκριμένη ενέργεια κινείται σε μια «γκρίζα ζώνη», καθώς στους Ολυμπιακούς Αγώνες απαγορεύεται η εμφανής προβολή εταιρειών που δεν είναι επίσημοι χορηγοί της διοργάνωσης.

Ωστόσο, η δημοσιότητα που έλαβε η κίνηση της Λίρνταμ αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη σε επίπεδο branding, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το προσωπικό της brand.

Από τον αποκλεισμό… στην κορυφή

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι στα τέλη Δεκεμβρίου είχε μείνει εκτός πρόκρισης στο αγαπημένο της αγώνισμα. Τελικά, επελέγη από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ολλανδίας και η απόφαση αυτή δικαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Πολ, ο οποίος μετά τον θρίαμβό της δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Είναι το πιο έντονο συναίσθημα που έχω ζήσει. Το 99,9% των ανθρώπων δεν μπορεί να καταλάβει τη δουλειά που απαιτείται. Και τα κατάφερε, υπό τη μεγαλύτερη πίεση».

Η Γιούτα Λίρνταμ απέδειξε πως στον σύγχρονο αθλητισμό, μια στιγμή μπορεί να γράψει ιστορία – τόσο μέσα στο στάδιο όσο και εκτός αυτού.

Διαβάστε επίσης:

NBA: Η συνάντηση Αντετοκούνμπο με Ομπάμα στο All Star Game και τα παιδιά του που συναντούν τους ήρωές τους (video)

Η «γλυκιά» επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Candy Funhouse και ο καθοριστικός ρόλος του ομογενούς Dave Theodoropoulos

Πειραιώς: Κεφάλαιο κίνησης με μειωμένο επιτόκιο σε αιγοπροβατοτρόφους για ζωοτροφές και λειτουργικές ανάγκες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

leerdam
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

Arveler
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ:  Η «ασταμάτητη» γυναίκα που κατάφερε να κατακτήσει τη Σορβόννη

kaisariani-7234
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οι πρώτες ταυτοποιήσεις και οι διαδικασίες για τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα – Πώς θα έρθουν στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 00:45
mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

leerdam
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

1 / 3