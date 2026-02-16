Η «γλυκιά» επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Candy Funhouse και ο καθοριστικός ρόλος του ομογενούς Dave Theodoropoulos

Αρχές του 2023 και το σακουλάκι κάνει εκείνο το γνώριμο «κρακ» όταν ανοίγει από τα χέρια του Γιάννη Αντετοκουνμπο, ο οποίος χαλαρός, μακριά από κάμερες και παρκέ, τραβάει ένα πολύχρωμο ζελεδάκι και το πετάει στο στόμα σαν παιδί που κλέβει γλυκό πριν το φαγητό. Τα παιδιά του γελούν δίπλα του. «Έλα, μπαμπά, άλλο ένα». Για λίγα δευτερόλεπτα δεν υπάρχει NBA, ούτε συμβόλαια, ούτε επενδύσεις. Υπάρχει μόνο η απλή χαρά της ζάχαρης και της οικογένειας. Κι όμως, από τέτοιες στιγμές γεννήθηκε μία από τις πιο απρόσμενες business κινήσεις της καριέρας του. Ο “Greek Freak” δεν επένδυσε σε μια τεχνολογική startup ή σε κάποιο fund της Wall Street. Επέλεξε καραμέλες.

Η ιστορία ξεκινά όταν η καναδική Candy Funhouse, μια εταιρεία που ξεκίνησε από μικρό φυσικό κατάστημα και εξελίχθηκε σε online «παράδεισο» ζαχαρωτών, του έστειλε ένα κουτί με προϊόντα. Όχι ως διαφημιστικό κόλπο, αλλά σαν μια απλή χειρονομία. Εκεί μπαίνει στην εξίσωση ο ελληνικής καταγωγής Dave Theodoropoulos, ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα του marketing ως Chief Marketing Officer.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος, με πολυετή εμπειρία στο branding στον Καναδά, πίστευε ότι το brand έπρεπε να «μιλάει στην καρδιά» και όχι μόνο στο ράφι. Όταν είδε ότι ο Γιάννης άρχισε να αλληλεπιδρά με την εταιρεία στα social, πήρε το ρίσκο. Έστειλε τα προϊόντα και άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας.

«Δεν τον προσεγγίσαμε σαν σταρ. Τον προσεγγίσαμε σαν άνθρωπο που αγαπά τα γλυκά, όπως όλοι μας», θα πει και θα εξηγήσει «όταν καταλάβαμε ότι του άρεσαν πραγματικά, όχι απλώς για την εικόνα, τότε είπαμε: εδώ υπάρχει χημεία».

Η «χημεία» έγινε συζήτηση και η συζήτηση συνεργασία. Ο Αντετοκούνμπο δεν ήθελε απλώς να βάλει χρήματα. Ήθελε να συμμετέχει. Να διαλέξει γεύσεις. Να βάλει αναμνήσεις. Να δώσει χαρακτήρα. «Αυτό δεν είναι απλά business», είχε πει ο ίδιος. «Είναι κάτι που μοιράζομαι με τα παιδιά μου. Τα gummies είναι μέρος των στιγμών μας στο σπίτι. Θέλω ό,τι κάνω εκτός μπάσκετ να έχει νόημα για την οικογένειά μου».

Και πριν από λίγο καιρό γεννήθηκαν τα FR34K Gummies. Ζελεδάκια με το πρόσωπό του, σε τροπικές και φρουτένιες γεύσεις που θυμίζουν παιδικά καλοκαίρια. Έτσι, από μια μικρή στιγμή με ένα σακουλάκι ζελεδάκια στο σαλόνι του σπιτιού του μέχρι το λανσάρισμα μιας σειράς προϊόντων που φέρει το όνομά του, η ιστορία της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στην Candy Funhouse είναι μια υπενθύμιση ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να γεννιέται από τα πιο ανθρώπινα, απλά πράγματα — και ότι πίσω από τους αριθμούς και τις συμφωνίες υπάρχουν στιγμές που θυμίζουν περισσότερο παιχνίδι με τα παιδιά παρά ένα τυπικό deal.

Και αφού μιλάμε για τις επενδύσεις του Αντετοκούνμπο ο οποίος διαθέτει ένα αξιοζήλευτο χαρτοφυλάκιο σε real estate, αθλητικών ειδών, διατροφής, παραγωγής ταινιών κ.α. να σημειωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο μπήκε και στον κόσμο των αγορών προβλέψεων, αποκτώντας μερίδιο στην Kalshi.

Μια κίνηση που προκάλεσε συζητήσεις, καθώς αγγίζει τον χώρο των στοιχηματικών δεδομένων. Το θέμα έφτασε μέχρι τον κομισάριο του NBA, Adam Silver, ο οποίος ρωτήθηκε δημόσια αν τέτοιες επενδύσεις δημιουργούν ηθικά ή κανονιστικά ζητήματα. Η απάντησή του ήταν καθησυχαστική: «Στην περίπτωση του Γιάννη πρόκειται για μια μικροσκοπική επένδυση, πάνω από το 1%, αλλά δεν παραβιάζει τους κανόνες της λίγκας». Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το NBA παρακολουθεί στενά τόσο τις αγορές προβλέψεων όσο και τον στοιχηματισμό, σε ένα περιβάλλον όπου δεκάδες εταιρείες δραστηριοποιούνται νόμιμα σε ΗΠΑ και εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιώς: Κεφάλαιο κίνησης με μειωμένο επιτόκιο σε αιγοπροβατοτρόφους για ζωοτροφές και λειτουργικές ανάγκες

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Κομβικός ο ρόλος της ναυπηγικής βιομηχανίας στη στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Φοίβη: Νέο εργαλείο ΑΙ για την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών της ΔΕΗ που ενισχύει την ψηφιακή εμπειρία