BUSINESS

13.02.2026 08:11

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Κομβικός ο ρόλος της ναυπηγικής βιομηχανίας στη στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

13.02.2026 08:11
naypigeia

Τον στρατηγικό ρόλο του ναυπηγικού και ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην ευρωπαϊκή βιομηχανική επάρκεια και στην οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, με αφορμή τον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Όπως επισημαίνεται, το ζήτημα βρίσκεται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, στο πλαίσιο τόσο της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκή Ένωση στο Alken Biesen του Βελγίου όσο και των εργασιών του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και του «Made in Europe».

Σύμφωνα με την Ένωση, ο ναυπηγικός και ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας, σε στενή διασύνδεση με την παραναυτιλιακή βιομηχανία που τον υποστηρίζει, συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Το οικοσύστημα αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας και στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου συνδέεται άμεσα με την ικανότητα της Ευρώπης να διασφαλίσει στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμες υποδομές, τεχνολογίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη θάλασσα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις, όπως ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός και οι ασύμμετρες κρατικές ενισχύσεις εκτός ΕΕ, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το σύνθετο και συχνά κατακερματισμένο κανονιστικό πλαίσιο, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Όπως τονίζεται, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών προϋποθέτει συνεκτικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, οι οποίες θα ενισχύουν την παραγωγική βάση, θα διασφαλίζουν σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον και θα κινητοποιούν επενδύσεις σε υποδομές, έρευνα, καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνος Ξενοκώστας επισημαίνει ότι η ναυπηγική βιομηχανία «δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη παραγωγικό κλάδο, αλλά θεμελιώδη συνιστώσα της βιομηχανικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης». Όπως αναφέρει, σε μια περίοδο ταχείας τεχνολογικής μετάβασης και γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η ενίσχυση των ευρωπαϊκών ναυπηγείων, της ναυπηγοεπισκευής και της παραναυτιλιακής βιομηχανίας αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, ασφάλεια εφοδιασμού και διατήρηση κρίσιμης τεχνογνωσίας εντός της ΕΕ.

Τέλος, ο κ. Ξενοκώστας σημειώνει ότι η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη ναυτική της παράδοση και τη δυναμική παρουσία της στη διεθνή ναυτιλία, μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική για τη θάλασσα και τη ναυπηγική βιομηχανία.

