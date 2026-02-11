Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της 3PSalads από την Αμβροσία

Την εξαγορά της 3P Salads από την Αμβροσία, ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας ότι η συναλλαγή δεν αναμένεται να επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της Επιτροπής σε τμήμα, εγκρίθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της 3P Salads από την Αμβροσία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συγκέντρωση εξετάστηκε στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η συναλλαγή αφορά τις αγορές των κρύων σαλτσών (σως) ανά κανάλι πώλησης, τόσο στη λιανική όσο και στον κλάδο HO.RE.CA., τις αγορές αλμυρών αλειμμάτων επίσης ανά κανάλι πώλησης, καθώς και την αγορά χονδρικής πώλησης τροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ.

Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε υπόψη τα περιορισμένα μερίδια αγοράς των δύο εταιρειών, καθώς και το γεγονός ότι, σε μεγάλο βαθμό, δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κανάλια εμπορίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμήθηκε ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού ούτε να οδηγήσει σε περιορισμό του στις υπό εξέταση αγορές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εξαγορά δεν εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, δίνοντας το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

