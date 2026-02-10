ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγορά μικρής αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επέκτασης

Στην εξαγορά μικρής τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της στον τομέα του franchise. Πρόκειται για την αλυσίδα Αγορά ΝΑΤΑΛΙ, η οποία διαθέτει δίκτυο 12 καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Business Daily, η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε επίσημες ανακοινώσεις για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση του δικτύου franchise, στο πλαίσιο της προσπάθειας επιστροφής σε σταθερή κερδοφορία.

Στόχος της εταιρείας είναι έως το 2028 το συνολικό της δίκτυο να αριθμεί περίπου 900 καταστήματα, εκ των οποίων τα περισσότερα –περίπου 700– να λειτουργούν με τη μορφή franchise. Η εξαγορά της Αγορά ΝΑΤΑΛΙ θεωρείται ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας την παρουσία της ΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ανταγωνισμός στον οργανωμένο λιανεμπόριο παραμένει έντονος.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει εύκολα την τρίτη θέση στην αγορά των σούπερ μάρκετ, πίσω από τη Σκλαβενίτης και τη Lidl Ελλάς. Αντίθετα, προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις ενίσχυσης του δικτύου της, αξιοποιώντας τόσο οργανική ανάπτυξη όσο και επιλεκτικές εξαγορές τοπικών παικτών.

Η αλυσίδα Αγορά ΝΑΤΑΛΙ διαθέτει γκάμα περίπου 11.000 προϊόντων και, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίασή της, στηρίζεται σε έναν έντονα φιλικό και οικογενειακό χαρακτήρα, σε ανταγωνιστικές τιμές και σε προσεκτικά επιλεγμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Τα χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται συμβατά με το μοντέλο franchise που αναπτύσσει η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Όπως έχει επισημάνει στο παρελθόν ο brand president της εταιρείας, Νίκος Λαβίδας, η διοίκηση της ΑΒ παρακολουθεί στενά την ελληνική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια, αναζητώντας σημεία πώλησης που μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά το δίκτυο συνεργατών franchise. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας σε τοπικές αγορές, όπου η σχέση με τον καταναλωτή παραμένει πιο άμεση.

Σήμερα, το δίκτυο της ΑΒ Βασιλόπουλος περιλαμβάνει περίπου 400 καταστήματα, με 213 συνεργάτες franchise. Μόνο μέσα στο 2025 προστέθηκαν 81 νέα σημεία, γεγονός που καταδεικνύει τον ρυθμό ανάπτυξης του συγκεκριμένου μοντέλου.

Σε οικονομικό επίπεδο, το 2024 έκλεισε με ζημιές ύψους 15,8 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, τα λειτουργικά μεγέθη εμφανίζουν βελτίωση, καθώς τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 13,8 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε στα 26,7 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα κεφάλαια ανήλθαν στα 68,7 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 1,94 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 1,8% σε σχέση με το 2023, εξέλιξη που αποδίδεται στην αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων.

