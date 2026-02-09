Στα Ιωάννινα επενδύει η Real Consulting με νέο Κέντρο Καινοτομίας και έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Ήπειρος μπαίνει πιο δυναμικά στον χάρτη της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς στα Ιωάννινα δρομολογείται η δημιουργία ενός νέου Κέντρου Καινοτομίας που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια επένδυση που ενισχύει τον ρόλο της περιφέρειας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και συνδέει την επιχειρηματικότητα με την έρευνα.

Το νέο Innovation Hub θα στεγαστεί σε μισθωμένους χώρους του Ερευνητικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ), αξιοποιώντας ένα περιβάλλον που ήδη φιλοξενεί ερευνητική δραστηριότητα και τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζει πρόσβαση σε ακαδημαϊκή γνώση, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και υποδομές που ευνοούν την καινοτομία.

Το Κέντρο Καινοτομίας σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως ενιαίος επιχειρησιακός και τεχνολογικός πυλώνας, με διπλό ρόλο. Από τη μία πλευρά, θα αναπτύσσει ιδιοπαραγόμενα επιχειρησιακά προϊόντα λογισμικού, προσαρμοσμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας. Από την άλλη, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, καλύπτοντας στρατηγικά, τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά ζητήματα.

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Κέντρου βρίσκεται η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία του ως σύγχρονο «AI Factory», όπου θα αναπτύσσονται λύσεις που βασίζονται σε ανάλυση δεδομένων, μηχανική μάθηση και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Στόχος είναι η παροχή εργαλείων υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα βοηθούν επιχειρήσεις και οργανισμούς να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη λήψη αποφάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης και αγοράς θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική εφαρμογή. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκεται η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ενίσχυση της έρευνας και η δημιουργία ενός γόνιμου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η εγκατάσταση στο ΕΤΕΠΗ δίνει επίσης τη δυνατότητα για συνέργειες με άλλους ερευνητικούς φορείς και τεχνολογικές ομάδες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταλλαγή γνώσης. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύοντας το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και περιορίζοντας τη «διαρροή εγκεφάλων» προς τα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που δίνει έμφαση στη συστηματική αξιοποίηση της καινοτομίας και στη μακροπρόθεσμη υποστήριξη επιχειρήσεων στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Η ανάπτυξη λύσεων λογισμικού σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες επανακαθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας εκτός Αθηνών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τα Ιωάννινα φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ακόμη πόλο τεχνολογικής ανάπτυξης, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται γεωγραφικά, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί εκεί όπου υπάρχουν γνώση, συνεργασίες και στρατηγικός σχεδιασμός.

