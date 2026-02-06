search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:57
BUSINESS

06.02.2026 10:29

BOX NOW: Συνολικές επενδύσεις άνω των 40 εκατ., τριπλασιασμός τζίρου το 2025 και στόχος οι 300.000 θυρίδες για το 2026

06.02.2026 10:29
Η BOX NOW, εταιρεία ταχυμεταφορών,  συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο αποστολής και παραλαβής δεμάτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύοντας συστηματικά σε τεχνολογία, δίκτυο και ανθρώπους. Από την έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας το 2021 έως σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες.

Για το 2026 θα επενδυθούν επιπλέον 10 εκατ για τους παρακάτω σκοπούς:

Επέκταση δικτύου και νέες υποδομές

Η BOX NOW υλοποιεί εκτεταμένο πλάνο ανάπτυξης με στόχο τις 300.000 θυρίδες, μεγαλύτερα lockers και επέκταση σε νέες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νησιών όπως η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος και η Σαντορίνη. Παράλληλα, επενδύει σε νέες και αναβαθμισμένες υποδομές logistics, με νέα hubs και αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, , Καβάλα και Ιωάννινα. Συνολικά ο στόχος είναι να επεκταθεί σε 28.000τμ. Ειδικότερα στην Αττική προβλέπουμε την τοποθέτηση πλήρους αυτοματισμού διαλογής δεμάτων (sorting machine) για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική διανομή των δεμάτων.

Σήμερα, η BOX NOW διαχειρίζεται δίκτυο με περισσότερες από 200.000 θυρίδες σε πάνω από 560 πόλεις, καλύπτοντας το 94% της ελληνικής επικράτειας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 260 εργαζόμενους σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, συνεργάζεται με περισσότερα από 7.000 e-shops και εμπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Τεχνολογία και AI στο επίκεντρο

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και είναι στο DNA της BOX NOW. Το BOX NOW App, με περισσότερα από 1 εκατ. downloads, προσφέρει πλήρη διαχείριση αποστολών σε πραγματικό χρόνο, ενώ η εταιρεία αξιοποιεί AI Chatbot ως επιπλέον κανάλι επικοινωνίας  για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών. Παράλληλα, καινοτόμες λύσεις όπως σύστημα αντικειμένων που χρειάζονται ειδική μεταχείρηση, με χρήση αυτόματης κατηγοριοποίησης εικόνων, βελτιώνουν τη διαχείριση και την ιχνηλασιμότητα των δεμάτων.

Βιωσιμότητα και άνθρωποι

Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας. Τα BOX NOW lockers λειτουργούν με φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε αποστολής, ενώ η χρήση έξυπνων δρομολογίων περιορίζει τις περιττές μετακινήσεις. Ταυτόχρονα, η BOX NOW επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον καινοτομίας και συνεργασίας, με περισσότερες από 200 νέες θέσεις εργασίας να αναμένονται εντός του 2026.

Όπως δήλωσε ο CEO της BOX NOW, κ. Λευτέρης Παπαδημητρίου: « Η BOX NOW δημιουργήθηκε με στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που στέλνουμε και παραλαμβάνουμε δέματα. Μέσα σε λίγα χρόνια καταφέραμε να χτίσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο, να επενδύσουμε δυναμικά στην τεχνολογία και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων. Με σταθερές επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύουμε τη θέση μας στην Ελλάδα και επεκτεινόμαστε δυναμικά σε νέες αγορές, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για πελάτες και συνεργάτες»

Με ξεκάθαρο όραμα, τεχνολογική υπεροχή και έμφαση στη βιωσιμότητα, η BOX NOW συνεχίζει να εξελίσσει το last-mile delivery, προσφέροντας μια σύγχρονη, αξιόπιστη και φιλική εμπειρία σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

