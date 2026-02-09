Νέο στέλεχος στη Euroins Ελλάδος αναλαμβάνει την ανάπτυξη πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Με ενίσχυση του εμπορικού της μηχανισμού στη Βόρεια Ελλάδα προχωρά η Euroins Ελλάδος, εντάσσοντας στο δυναμικό της ένα στέλεχος με μακρά διαδρομή στον ασφαλιστικό κλάδο. Ο Γεώργιος Κυριακίδης αναλαμβάνει τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας, σε μια συγκυρία όπου ο ανταγωνισμός στην αγορά ασφάλισης εντείνεται και η ανάπτυξη των δικτύων συνεργατών αποκτά κομβική σημασία.

Ο κ. Κυριακίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον ασφαλιστικό χώρο και ισχυρή γνώση της αγοράς της Βόρειας Ελλάδας. Είναι κάτοχος Executive MBA από το University of Sheffield και έχει διατελέσει σε καίριους ρόλους σε εταιρείες και οργανισμούς του κλάδου, όπως οι EXTRA Assistance, ARAG SE, AIGAION SA – Brokers Union, International Life, General Union – Trust Group και Victoria (ERGO Group). Η επαγγελματική του πορεία του έχει προσφέρει ευρεία εικόνα τόσο της ασφαλιστικής παραγωγής όσο και της λειτουργίας των δικτύων διαμεσολάβησης.

Η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης συνδέεται με τον στόχο της Euroins Ελλάδος να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και βαθιά γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της αγοράς. Η περιοχή αποτελεί στρατηγικό πεδίο ανάπτυξης για τον ασφαλιστικό κλάδο, με αυξανόμενες ανάγκες τόσο σε προϊόντα ασφάλισης όσο και σε ποιοτικές υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες.

Σε δήλωσή της, η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, Αγγελική Μουρατίδου, ανέφερε ότι η ένταξη έμπειρων στελεχών αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της Euroins Ελλάδος, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για αναβάθμιση της οργανωτικής δομής και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά. Όπως σημείωσε, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται καθοριστική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των συνεργασιών.

Η τοποθέτηση του κ. Κυριακίδη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, με αυξημένες απαιτήσεις από πελάτες, ενίσχυση του ρόλου των συνεργατών και μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών. Η εμπειρία του νέου Επιθεωρητή Πωλήσεων αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω οργάνωση και ανάπτυξη του δικτύου της Euroins Ελλάδος στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη βελτίωση της εμπορικής της δυναμικής.

Με αυτή την κίνηση, η Euroins Ελλάδος δείχνει να συνεχίζει τη στρατηγική της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της, επιδιώκοντας να ισχυροποιήσει τη θέση της σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς και απαιτεί εμπειρία, ευελιξία και βαθιά γνώση του ασφαλιστικού περιβάλλοντος.

