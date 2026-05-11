Ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Μιχαήλ – Εφραίμ Τσουμπού στο Θέατρο Σταθμός

Ο φτωχικός θίασος Montecarlo των πένητων φοιτητών μεταναστεύει από τα αμφιθέατρα της φιλοσοφικής σχολής, τα υπόγεια προβάδικα, τα πάρκα μέχρι την Ιταλία και τώρα στο Θέατρο Σταθμός με το διαχρονικό αριστοφανικό έργο «Πλούτος» σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπού.



Σε έναν κόσμο του μόχθου, της εργατιάς της φτώχειας και της απελπισίας, ο αλαζονικός αφέντης Χρεμύλος με τον ανήσυχο και αθυρόστομο δούλο του Καρίωνα, παίρνουν χρησμό από το μαντείο του Απόλλωνα να ακολουθήσουν τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσουν και να τον πείσουν να έρθει μαζί τους.

Συναντούν τον τυφλό και ταλαιπωρημένο Πλούτο. Αποφασίζουν να αλλάξουν την μοίρα και να τον κάνουν να βρει το φως που του στέρησε ο Δίας. Ανυπομονούν να πλουτίσουν κάνοντας τον να βλέπει. Τους επισκέπτεται προφητικά η Πενία με σκοπό να τους μυαλώσει και να τους θυμίσει ότι χάρη στην ανάγκη για επιβίωση δουλεύουμε και μοχθούμε για την τέχνη και την επινόηση και πλουτίζοντας γινόμαστε αλαζόνες και τεμπέληδες.

Αδιαφορώντας για αυτήν, ο Χρεμύλος και ο δύστυχος ταξιτζής Βλεψίδημος θεραπεύουν τον Πλούτο στον ναό του Ασκληπιού. Θνητοί και θεοί ξυπνάνε και έχουν αλλάξει όλα. Το σπίτι του Χρεμύλου, όπου φυλάσσεται ο ιασμένος θεός ,γίνεται κέντρο διερχομένων που επιθυμούν να πλουτίσουν.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Χιλιάδες χρόνια μετά, οι ήρωες του Αριστοφάνη μάς εμπνέουν και μάς θυμίζουν ότι όλοι ονειρευόμαστε μια ουτοπία.

Στην φοιτητική ένδεια μας αλλά και τον φαύλο κύκλο της νεανικής εργατιάς γύρω μας, επιχειρώ την πρώτη μου σκηνοθεσία στη σκηνή: τον Πλούτο του Αριστοφάνη που πρωτοσυνάντησα στα χρόνια του σχολείου. Πρόκειται για έργο που δεν έχει πρωταγωνιστή τον ομώνυμο ήρωα αλλά όλους τους χαρακτήρες των οποίων τα κίνητρα συναντάμε στην σημερινή Ελλάδα:

Πρόσωπα που μοχθούν στη σκιά της κοινωνίας και ελπίζουν στην άσπρη μέρα

Προσωπεία στο φως, που με φαύλο τρόπο μαζεύουν και αξιοποιούν τους πόρους τους, αλλά θα τους βρει η μαύρη μέρα

Για τον θίασο Montecarlo

Τον περασμένο Οκτώβρη συγκεντρώθηκε μια ομάδα φοιτητών θεωρητικών σχολών και όχι ηθοποιών, που μέσα από τα δύσκολα και τα όμορφα των προβών έφερε εις πέρας μια φρέσκια παράσταση του Πλούτου.

Παίζοντας θέατρο στον δρόμο, σε αίθουσες της σχολής, και σε χώρους πολιτισμού ολοκληρώθηκαν οι πρόβες των Μάιο, με το ρόδι να σπάει στην Σικελία, στο Palazzolo Acreide όπου θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ αρχαίου δράματος νέων στις 12/5.

Τώρα, στις θέσεις του φιλόξενου θεάτρου Σταθμός σας περιμένουμε να πλουτίσουμε από την αγάπη μας για την τέχνη.

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός

Στίχοι: Σοφία Φιλιππίδου

Μουσική: Σάββας Παριανός, Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός

Κίνηση-Χορογραφία: Στέλλα Δρακουλόγκωνα

Σκηνικά: Γιώργος Φώσκολος

Φωτισμοί: Γιώργος Αντωνόπουλος

Φωτογραφίες: Φρόσω Τσιρδήμου

Αφίσα: Ανδριάνα Τούντα

Ερμηνεύουν με αλφαβητική σειρά:

Ζαχαρίας Δεσδενάκης

Χρύσπα Δημητρίου

Στέλλα Δρακουλόγκωνα

Βάσσια Καραμάνου

Ίριδα Λιοντάκη

Τομ Μορ

Ζωή Μπιλιάλη

Δώρα Νίκα

Αριστείδης Ντούμας

Μελίνα Παγώνη

Αιμιλία Παναγιωτάκη

Μαρία Παπαδάκη

Άννα-Ελισάβετ Σιγανού

Άννα Τουμανιάν

Μάριος Φίκαρης

Δημήτρης Χρονόπουλος

Παραστάσεις

Παρασκευή 29/5 στις 21:00

Σάββατο 30/5 στις 21:00

Κυριακή 31/5 στις 18:00

Δευτέρα 1/6 στις 20:30

Τρίτη 2/6 στις 20:20

Τιμές εισιτηρίων

κανονικό 12 ευρώ

Μειωμένο – Φοιτητικό 10 ευρώ

Θέατρο Σταθμός (Β. Ορυγώ 55 Μεταξουργείο, Πλ. Καραϊσκάκη (Στάση Μετρό Μεταξουργείο)

