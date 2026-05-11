search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:38
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 16:03

Eurovision 2026: Άστραψαν τα φλας στο τιρκουάζ χαλί της Βιέννης – Οι εμφανίσεις των διαγωνιζομένων, αποθεώθηκε ο Akylas (Photos/Video)

11.05.2026 16:03
aky;as eurovision vienni – new

Tο τιρκουάζ χαλί της άπλωσε η Βιέννη της για να υποδεχθεί τις αποστολές των 35 συμμετεχουσών χωρών για τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Η αυστριακή πρωτεύουσα μετατράπηκε σε μια απέραντη μουσική σκηνή την Κυριακή (10/05) καθώς το καθιερωμένο Τιρκουάζ Χαλί απλώθηκε από το εμβληματικό Burgtheater έως το Δημαρχείο της πόλης, σηματοδοτώντας τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης της φετινής διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρέθηκε η ελληνική αποστολή, με τον Akyla να πραγματοποιεί μια εμφάνιση γεμάτη συμβολισμούς.

Υπό τους ήχους του θρυλικού «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, ο Έλληνας εκπρόσωπος περπάτησε στο χαλί φορώντας μια δημιουργία του costume designer Φίλιππου Μίσσα, εμπνευσμένη από τον «Μικρό Πρίγκιπα» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ.

Κρατώντας ένα τριαντάφυλλο, ο Akylas μοιράστηκε το μήνυμα της συμμετοχής του, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρούμε την αθωότητά μας και να προστατεύουμε ό,τι αγαπάμε σε έναν δύσκολο κόσμο.

Η ανταπόκριση των διεθνών Μέσων ήταν πρωτοφανής, με τον Akyla να παραμένει στο Τιρκουάζ Χαλί για περισσότερες από τέσσερις ώρες, απαντώντας σε δεκάδες ερωτήσεις δημοσιογράφων. Το αυξημένο ενδιαφέρον για το τραγούδι «Ferto» επιβεβαιώνει τις υψηλές προσδοκίες για τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Στο πλευρό του καλλιτέχνη βρέθηκε ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και η ομάδα που θα τον πλαισιώσει στη σκηνή του Wiener Stadthalle: οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον περσινό νικητή της Αυστρίας, JJ, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό με το νικητήριο τραγούδι του, ενώ οι 35 αντιπροσωπείες παρέλασαν με αλφαβητική σειρά, με την Ελλάδα να εμφανίζεται 16η.

Από την Αλβανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους χιλιάδες θαυμαστές τους, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη μιας εβδομάδας γεμάτης μουσική και ρυθμό.

Ωστόσο, δε λείπουν και οι πονοκέφαλοι για την EBU, καθώς τρεις χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία δεν μεταδίδουν την διοργάνωση λόγω Ισραήλ – Η Σλοβενία θα δείξει πρόγραμμα για την Παλαιστίνη

Βραβεία BAFTA: Παρατράγουδα με το BBC και την δημοσιογράφο του βραβευμένου «Gaza: Doctors under Attack»

ΜΜΕ ΗΠΑ: Με επιστολή σε έντονο ύφος το ABC απαντά στον έλεγχο της FCC για την εκπομπή «The View»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στήριξη στο κινεζικό τετραμερές σχέδιο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – Τι προβλέπει η πρόταση της Κίνας

DEDDHE
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:37
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

1 / 3