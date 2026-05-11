Eurovision 2026: Άστραψαν τα φλας στο τιρκουάζ χαλί της Βιέννης – Οι εμφανίσεις των διαγωνιζομένων, αποθεώθηκε ο Akylas (Photos/Video)

Tο τιρκουάζ χαλί της άπλωσε η Βιέννη της για να υποδεχθεί τις αποστολές των 35 συμμετεχουσών χωρών για τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Η αυστριακή πρωτεύουσα μετατράπηκε σε μια απέραντη μουσική σκηνή την Κυριακή (10/05) καθώς το καθιερωμένο Τιρκουάζ Χαλί απλώθηκε από το εμβληματικό Burgtheater έως το Δημαρχείο της πόλης, σηματοδοτώντας τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης της φετινής διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρέθηκε η ελληνική αποστολή, με τον Akyla να πραγματοποιεί μια εμφάνιση γεμάτη συμβολισμούς.

Υπό τους ήχους του θρυλικού «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, ο Έλληνας εκπρόσωπος περπάτησε στο χαλί φορώντας μια δημιουργία του costume designer Φίλιππου Μίσσα, εμπνευσμένη από τον «Μικρό Πρίγκιπα» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ.

Κρατώντας ένα τριαντάφυλλο, ο Akylas μοιράστηκε το μήνυμα της συμμετοχής του, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρούμε την αθωότητά μας και να προστατεύουμε ό,τι αγαπάμε σε έναν δύσκολο κόσμο.

Η ανταπόκριση των διεθνών Μέσων ήταν πρωτοφανής, με τον Akyla να παραμένει στο Τιρκουάζ Χαλί για περισσότερες από τέσσερις ώρες, απαντώντας σε δεκάδες ερωτήσεις δημοσιογράφων. Το αυξημένο ενδιαφέρον για το τραγούδι «Ferto» επιβεβαιώνει τις υψηλές προσδοκίες για τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Στο πλευρό του καλλιτέχνη βρέθηκε ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και η ομάδα που θα τον πλαισιώσει στη σκηνή του Wiener Stadthalle: οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον περσινό νικητή της Αυστρίας, JJ, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό με το νικητήριο τραγούδι του, ενώ οι 35 αντιπροσωπείες παρέλασαν με αλφαβητική σειρά, με την Ελλάδα να εμφανίζεται 16η.

Από την Αλβανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους χιλιάδες θαυμαστές τους, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη μιας εβδομάδας γεμάτης μουσική και ρυθμό.

Ωστόσο, δε λείπουν και οι πονοκέφαλοι για την EBU, καθώς τρεις χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

ΜΜΕ ΗΠΑ: Με επιστολή σε έντονο ύφος το ABC απαντά στον έλεγχο της FCC για την εκπομπή «The View»












