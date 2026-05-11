Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα λίγο πριν τον Α’ Ημιτελικό – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη φετινή Eurovision εξακολουθεί να βρίσκεται ο Akylas, με το «Ferto» να εξακολουθεί τη σταθερά καλή πορεία του, μετά τις πρόβες των χωρών και τα σχετικά βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σταθερή, όμως, είναι και η πορεία της Φινλανδίας στους πίνακες, η οποία θεωρείται, από την πρώτη στιγμή, το απόλυτο φαβορί για τη νίκη στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία και η Αυστραλία. Στις επόμενες πέντε θέσεις φιγουράρουν το Ισραήλ, η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Σουηδία.

Όσον αφορά στην Κύπρο -που θα διαγωνιστεί με το Jalla στον Β’ Ημιτελικό της Πέμπτης- βρίσκεται εκτός δεκάδας, σκαρφαλώνοντας στη δωδέκατη θέση.

