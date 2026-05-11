Πόθεν Έσχες Στέφανου Κασσελάκη: Πούλησε μετοχές 3,9 εκατ. δολαρίων, έχει δάνεια 1,6 εκατ.

Με σημαντικές αλλαγές το Πόθεν Έσχες του προέδρου των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανου Κασσελάκη.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να εκποίησε μετοχές, παράγωγα και αμοιβαία κεφάλαια προηγουμένων ετών ύψους σχεδόν 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, εμφανίζεται να έχει δάνεια ύψους 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία του, δεν παρατηρούνται κάποιες αλλαγές (δύο ακίνητα στην Ελλάδα, ένα στις ΗΠΑ).

Επίσης, εμφανίζεται να εκποιεί ένα όχημα 4.700 κυβικών εκατοστών, ενώ δηλώνει εισοδήματα 122.430 δολαρίων αλλοδαπής προέλευσης.

