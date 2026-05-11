ΜΜΕ ΗΠΑ: Με επιστολή σε έντονο ύφος το ABC απαντά στον έλεγχο της FCC για την εκπομπή «The View»

Με επιστολή προς την Ομόσπονδη Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, FCC, παίρνει θέση το τηλεοπτικό δίκτυο ABC και ο συνεργαζόμενος σταθμός του, KTRK, στο Χιούστον του Τέξας, -ουσιαστικά η μητρική Disney- για τον έλεγχο που διέταξε νωρίτερα, για τυχόν παραβίαση του νόμου περι ισότιμης προβολής υποψηφίων κομμάτων, με αφορμή την εκπομπή « The View».

Στην επιστολή -καυστικού ύφους, όπως χαρακτηρίζεται από αμερικανικά ΜΜΕ που παρακολουθούν την υπόθεση- ABC και KTRK κάνουν λόγο για «άνευ προηγουμένου» έρευνα και χαρακτηρίζουν τον έλεγχο «προσβολή της ελευθερίας του λόγου» και ζητούν από την Επιτροπή αποσαφηνιστική απόφαση για το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με την εκπομπή.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με το εύρος της συντακτικής διακριτικής ευχέρειας των κατόχων αδειών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης απειλεί να περιορίσει την ειδησεογραφική κάλυψη των πολιτικών υποψηφίων και να “παγώσει” τη βασική έκφραση που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία για τα επόμενα χρόνια και ενδεχομένως για τις επόμενες δεκαετίες», αναφέρεται στην αίτηση.

«Η εντολή της Επιτροπής είναι άνευ προηγουμένου, υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και είναι αντιπαραγωγική σε σχέση με τον δεδηλωμένο στόχο της Επιτροπής για την προώθηση της ελευθερίας του λόγου και της ανοικτής πολιτικής συζήτησης», αναφέρει το κείμενο. «Οι ενέργειες της Επιτροπής απειλούν να ανατρέψουν δεκαετίες πάγιου δικαίου και πρακτικής και να περιορίσουν την θεσμικά κατοχυρωμένη προστατευόμενη έκφραση, τόσο όσον αφορά την εκπομπή “The View” όσο και γενικότερα».

Εμφάνιση του υποψήφιου των Δημοκρατικών για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλάρικο τον Φεβρουάριο «πυροδότησε» έρευνα της FCC για το θέμα, αμφισβητώντας κατά πόσον το «The View» χαρακτηρίζεται ως «καλόπιστο» ειδησεογραφικό πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, εξαιρείται από τους κανόνες ισότητας χρόνου. Η Disney λέει ότι το τοκ σοου είχε εξαίρεση από τους κανόνισες ισότιμης προβολής υποψηφίων η οποία χρονολογείται από το 2002.

Η ανησυχία του ABC είναι πως η FCC στοχοποιεί το πρόγραμμα για καθαρά πολιτικούς λόγους.

«Κάποιοι μπορεί να μην συμπαθούν ορισμένες -ή ακόμα και τις περισσότερες- από τις απόψεις που εκφράζονται στο “The View” ή σε παρόμοιες εκπομπές. Ωστόσο, μια τέτοια αντιπάθεια δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση ρυθμιστικών διαδικασιών για τον περιορισμό αυτών των απόψεων», αναφέρει το έγγραφο. «Η κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει “τι θα είναι ορθόδοξο στην πολιτική, τον εθνικισμό, τη θρησκεία ή άλλα ζητήματα άποψης”. Ή ποιες “ιδέες και πεποιθήσεις αξίζουν έκφρασης [και] εξέτασης”. Ο κίνδυνος είναι ότι η κυβέρνηση απλώς θα αποφασίσει ποιες απόψεις θα ρυθμίσει και ποιες θα αφήνει ανενόχλητης. Στην πραγματικότητα, ενώ η Επιτροπή αμφισβητεί τώρα την, εδώ και δεκαετίες, εξαίρεση του “The View”, ενώ δεν έχει εκφράσει καμία διάθεση να εφαρμόσει μια παρόμοια ερμηνεία του κανόνα των ίσων ευκαιριών σε άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολλών φωνών -συντηρητικών και φιλελεύθερων- στο ραδιόφωνο».

Αμερικανικά ΜΜΕ στα σχετικά δημοσιεύματα τους κάνουν λόγο για νομικό έγγραφο στο οποίο, μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται από το ABC πως ενδεικτικά τις τελευταίες δύο τηλεοπτικές σεζόν οι παραγωγοί της εκπομπής έχουν απευθύνει προσκλήσεις σε σειρά Ρεπουμπλικανών, όπως οι Τζέι Ντι Βανς, Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, Λίντσεϊ Γκάχαμ, Τζος Χόλεϊ, Κέβιν Μακάρθι, Έλον Μάσκ, Μάρκο Ρούμπιο «καθένας από τους οποίους απέρριψε την πρόσκληση να εμφανιστεί στην εκπομπή» και θέτει τον προβληματισμό ότι «το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι αν το πρόγραμμα επιτυγχάνει κάποιον εγκεκριμένο από την κυβέρνηση κατάλογο συμμετεχόντων, αλλά το γεγονός ότι οι αποφάσεις των παραγωγών δεν υπαγορεύονται από κομματικούς σκοπούς, αλλά από την επιθυμία να πάρουν συνέντευξη από τους πιο αξιόλογους και σημαντικούς καλεσμένους».

Η FFC εν τω μεταξύ τον Απρίλιο ζήτησε πρόωρη επαναξιολόγηση όλων των αδειών λειτουργίας των θυγατρικών περιφερειακών/τοπικών σταθμών της Disney, δίνοντας προθεσμία έως τις 28 Μαΐου να υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις ανανέωσης.

Η Disney θεωρεί πως τίποτα δεν είναι τυχαίο ή συμπτωματικό όχι μόνον για το «The View», για το τοκ σόου του Τζίμι Κίμελ καθώς και την πρόωρη επαναξιολόγηση των αδειών μετάδοσης.

«Η εξαίρεση της εκπομπής “The View” παραμένει σε ισχύ και οι συνταγματικές ανεπάρκειες στο δόγμα της ισότητας χρόνου είναι ακόμη πιο έντονες σήμερα, όταν τα ραδιοκύματα εκπομπής αντιπροσωπεύουν ένα μέρος των πολυάριθμων επιλογών μέσων ενημέρωσης μέσω των οποίων οι Αμερικανοί λαμβάνουν τις πολιτικές τους πληροφορίες», αναφέρεται στο έγγραφο. «Πράγματι, η αγορά ιδεών δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή και οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν σχεδόν οποιοδήποτε είδος πολιτικού σχολιασμού ακούγοντας ένα podcast, παρακολουθώντας καλωδιακή τηλεόραση, περιηγούμενοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κάνοντας streaming σε τηλέφωνο, υπολογιστή ή συνδεδεμένη τηλεόραση. Η ελεύθερη ροή ιδεών ανθίζει σε αυτές τις πλατφόρμες που δεν μεταδίδουν, παρόλο που ο κανόνας των ίσων ευκαιριών δεν ισχύει σε αυτές», επισημαίνεται.

