Με προσεκτική τοποθέτηση η Disney, μητρική του ABC, παίρνει θέση στο ζήτημα που αναδύθηκε έπειτα από την εντολή της Ομόσπονδης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ, της FCC,να προχωρήσει σε- πρόωρη-επανεξέταση των αδειών λειτουργίας περιφερειακών σταθμών του τηλεοπτικού δικτύου σε μια… περίεργη συγκυρία που εγείρει σκεπτικισμό και ανησυχία για την ελευθερία του Τύπου στη χώρα.

Η Disney δια εκπροσώπου της ενημέρωσε ότι έλαβε την εντολή της FCC η οποία αφορά σε οκτώ, θυγατρικά του ABC, κανάλια στη Νέα Υόρκη (πόλη της Νέας Υόρκης), την Καλιφόρνια (Φρέσνο, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο) στο Ιλινόις (Σικάγο), το Τέξας (Χιούστον), την Πενσιλβάνια (Φιλαδέλφεια) και την Βόρεια Καρολίνα (Ντάραμ).

Αν η FCC αποφασίσει να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας των ιδιόκτητων τοπικών σταθμών-θυγατρικών του ABC, θα επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, που όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, έχει να συμβεί πάνω από 4 δεκαετίες.

Η ενέργεια της εποπτικής αρχής των ΗΠΑ για τα ΜΜΕ (και όχι μόνον για εκείνα) προκάλεσε αντιδράσεις.

«Αυτό το «όπλο» σίγουρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες» σχολίασε ο νομικός σε ζητήματα δημόσιου συμφέροντος, Άντριου Σβάρτσμαν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας, Τεντ Κρουζ, ένας Ρεπουμπλικάνος, επέκρινε την ενέργεια του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, κατά της Disney.

«Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να λογοκρίνει και πιστεύω ότι η FCC δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως η αστυνομία του λόγου», δήλωσε ο Κρουζ στο Punchbowl News.

Η επίτροπος της FCC, Άννα Γκόμεζ, η μόνη Δημοκρατική επίτροπος στην Ομοσπόνδη Αρχή, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το δίκτυο θα μπορούσε να αμφισβητήσει την αναθεώρηση των αδειών των σταθμών του ABC από την Επιτροπή, στα δικαστήρια.

«Αυτή είναι η πιο κραυγαλέα ενέργεια που έχει λάβει η FCC κατά παράβαση της Πρώτης Τροπολογίας μέχρι σήμερα», είπε η Γκόμεζ.

«Το ABC και οι σταθμοί του έχουν μακρά ιστορία λειτουργίας σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της FCC και εξυπηρέτησης των τοπικών κοινωνιών τους με αξιόπιστες ειδήσεις, πληροφορίες έκτακτης ανάγκης και προγράμματα δημοσίου συμφέροντος», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Disney και τόνισε: «Είμαστε σίγουροι ότι το ιστορικό αυτό καταδεικνύει ότι εξακολουθούμε να πληρούμε τις προϋποθέσεις, ως κάτοχοι άδειας λειτουργίας, βάσει του Νόμου περί Επικοινωνιών και της Πρώτης Τροπολογίας και είμαστε έτοιμοι να το αποδείξουμε μέσω των κατάλληλων νομικών οδών».

Ο Τζος Ντ’Αμάρο, ο οποίος ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Disney τον Μάρτιο, πρέπει να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει στην αυξανόμενη πίεση για την απόλυση του Κίμελ έπειτα από το αστείο σχόλιο του-που παρερμηνεύτηκε– σχετικά με την ηλικιακή διαφορά του Προέδρου Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ. Πάντως ο Κίμελ συνεχίζει κανονικά το βραδινό τοκ σόου στο ABC.

Το ABC σύμφωνα με τη νότα της FCC έχει χρονικό περιθώριο έως τις 28 Μαΐου να υποβάλει αιτήσεις ανανέωσης αδειών για όλους τους αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς του.

Το CNN αναφέρει πως η εντολή αναθεώρησης δεν θα επηρεάσει άμεσα τα τοπικά κανάλια, παρ’ όλα αυτά η κίνηση της FCC αποτελεί μια «εξαιρετική κλιμάκωση» στις τεταμένες σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με τα αμερικανικά ΜΜΕ και την Disney ειδικότερα.

