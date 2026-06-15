«Nabucco» του Βέρντι στον Κήπο του Μεγάρου – Με την Άννα Νετρέμπκο

Τέσσερις μαγευτικές βραδιές προβολών στον Κήπο προσφέρει για τέταρτο καλοκαίρι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με την Unitel.

Μεγάλες όπερες, εμβληματικές ερμηνείες και ιστορικές συμφωνικές στιγμές από τις πιο φημισμένες αίθουσες του κόσμου, ζωντανεύουν κάτω από τον αττικό ουρανό.

Ο Βέρντι στην Arena di Verona, μια θεαματική παραγωγή στον Κήπο του Μεγάρου, με την Άννα Νετρέμπκο.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 20:30, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την προβολή της Όπερας Nabucco [Ναμπούκκο] του Τζουζέπε Βέρντι, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή της Arena di Verona, σε καταγραφή της Unitel, της εταιρείας που εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια αποτυπώνει στην οθόνη τις σπουδαιότερες ερμηνείες της κλασικής μουσικής και της όπερας παγκοσμίως.

Ο Ναμπούκκο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Βέρντι: η ιστορία του βαβυλώνιου βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, της αιχμαλωσίας του εβραϊκού λαού και του περίφημου χορωδιακού «Va, pensiero», ύμνος ελευθερίας που έχει συγκινήσει γενιές ακροατών σε όλο τον κόσμο.

Στη φετινή παραγωγή, ο σκηνοθέτης Στέφανο Πόντα μεταφέρει το έργο πέρα από την ιστορία, προσφέροντας μια διαχρονική όραση σύγκρουσης, ενότητας και ελπίδας, με φουτουριστικά σκηνικά και εντυπωσιακά ειδικά εφέ που μετατρέπουν το αρχαίο αμφιθέατρο της Βερόνας σε ένα ολοκληρωτικό οπτικοακουστικό θέαμα.

Στον κεντρικό ρόλο της Αμπιγκαΐλε η Άννα Νετρέμπκο, μια από τις μεγαλύτερες σοπράνο του κόσμου σήμερα, με φωνή που συνδυάζει χάρισμα και πειθαρχία, πάθος και έλεγχο. Η Αμπιγκαΐλε είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς και σύνθετους ρόλους του οπερατικού ρεπερτορίου -δραματικά φορτισμένος, τεχνικά εξαντλητικός- και η Νετρέμπκο τον ερμηνεύει με την αρτιότητα που μόνο οι κορυφαίοι μπορούν να προσφέρουν.

Τη χορωδία και ορχήστρα της Fondazione Arena di Verona διευθύνει ο Πίνχας Στάινμπεργκ, με ζωντάνια, δύναμη και πύρινη ενέργεια.

Συντελεστές

Amartüshleg Enkhbat – Ναμπούκκο

Galeano Salas – Ισμαήλ

Christian van Horn – Ζαχαρίας

Anna Netrebko – Αμπιγκαΐλε

Francesca di Sauro – Φενένα

Gabriele Sagona – Αρχιερέας του Βάαλ

Carlo Bosi – Αμπντάλο

Daniela Cappiello – Άννα

Χορωδία της Fondazione Arena di Verona

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Roberto Gabbiani

Ορχήστρα της Fondazione Arena di Verona

ΜΑΕΣΤΡΟΣ Pinchas Steinberg

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Stefano Poda

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση

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