search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 15:50
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 14:34

«Nabucco» του Βέρντι στον Κήπο του Μεγάρου – Με την Άννα Νετρέμπκο

15.06.2026 14:34
kipos-nabucco-new

Τέσσερις μαγευτικές βραδιές προβολών στον Κήπο προσφέρει για τέταρτο καλοκαίρι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με την Unitel.

Μεγάλες όπερες, εμβληματικές ερμηνείες και ιστορικές συμφωνικές στιγμές από τις πιο φημισμένες αίθουσες του κόσμου, ζωντανεύουν κάτω από τον αττικό ουρανό.

Ο Βέρντι στην Arena di Verona, μια θεαματική παραγωγή στον Κήπο του Μεγάρου, με την Άννα Νετρέμπκο.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 20:30, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την προβολή της Όπερας Nabucco [Ναμπούκκο] του Τζουζέπε Βέρντι, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή της Arena di Verona, σε καταγραφή της Unitel, της εταιρείας που εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια αποτυπώνει στην οθόνη τις σπουδαιότερες ερμηνείες της κλασικής μουσικής και της όπερας παγκοσμίως.

Ο Ναμπούκκο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Βέρντι: η ιστορία του βαβυλώνιου βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, της αιχμαλωσίας του εβραϊκού λαού και του περίφημου χορωδιακού «Va, pensiero», ύμνος ελευθερίας που έχει συγκινήσει γενιές ακροατών σε όλο τον κόσμο.

Στη φετινή παραγωγή, ο σκηνοθέτης Στέφανο Πόντα μεταφέρει το έργο πέρα από την ιστορία, προσφέροντας μια διαχρονική όραση σύγκρουσης, ενότητας και ελπίδας, με φουτουριστικά σκηνικά και εντυπωσιακά ειδικά εφέ που μετατρέπουν το αρχαίο αμφιθέατρο της Βερόνας σε ένα ολοκληρωτικό οπτικοακουστικό θέαμα.

Στον κεντρικό ρόλο της Αμπιγκαΐλε η Άννα Νετρέμπκο, μια από τις μεγαλύτερες σοπράνο του κόσμου σήμερα, με φωνή που συνδυάζει χάρισμα και πειθαρχία, πάθος και έλεγχο. Η Αμπιγκαΐλε είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς και σύνθετους ρόλους του οπερατικού ρεπερτορίου -δραματικά φορτισμένος, τεχνικά εξαντλητικός- και η Νετρέμπκο τον ερμηνεύει με την αρτιότητα που μόνο οι κορυφαίοι μπορούν να προσφέρουν.

Τη χορωδία και ορχήστρα της Fondazione Arena di Verona διευθύνει ο Πίνχας Στάινμπεργκ, με ζωντάνια, δύναμη και πύρινη ενέργεια.

Συντελεστές

  • Amartüshleg Enkhbat – Ναμπούκκο
  • Galeano Salas – Ισμαήλ
  • Christian van Horn – Ζαχαρίας
  • Anna Netrebko – Αμπιγκαΐλε
  • Francesca di Sauro – Φενένα
  • Gabriele Sagona – Αρχιερέας του Βάαλ
  • Carlo Bosi – Αμπντάλο
  • Daniela Cappiello – Άννα
  • Χορωδία της Fondazione Arena di Verona
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Roberto Gabbiani
  • Ορχήστρα της Fondazione Arena di Verona
  • ΜΑΕΣΤΡΟΣ Pinchas Steinberg
  • ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Stefano Poda

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ

  • Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL
  • Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση

Διαβάστε επίσης:

«Πυξ Λαξ»: Νέο ραντεβού στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας – Μαζί τους η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος

Ο Τικ και η Τέλα στον Βοτανικό Κήπο

Ο ιστορικός «Κινηματογράφος Μπρόντγουαιη» της Πατησίων επιστρέφει σε μια νέα εποχή ως σύγχρονος θεατρικός χώρος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone_1506_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026 στην Ελλάδα

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα – Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών οι Ντίλιαν και Δημητριάδης, οι «φήμες» διαλύονται στο φως

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα – Τα κριτήρια, οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 15:45
drone_1506_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026 στην Ελλάδα

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα – Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

1 / 3