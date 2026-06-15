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15.06.2026 12:21

«Πυξ Λαξ»: Νέο ραντεβού στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας – Μαζί τους η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος

15.06.2026 12:21
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Μετά από δύο κατάμεστες βραδιές στον Λυκαβηττό με 12.000 θεατές, οι ΠΥΞ ΛΑΞ ανανεώνουν το ραντεβού τους στην Αθήνα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.
 
Οι δύο βραδιές στον Λυκαβηττό επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη βαθιά σχέση των ΠΥΞ ΛΑΞ με το ελληνικό κοινό. Στην πιο ώριμη φάση της πορείας του, το συγκρότημα γέμισε το θέατρο για δύο συνεχόμενες βραδιές, με 12.000 θεατές όλων των ηλικιών να τραγουδούν για δυόμισι ώρες τραγούδια που έχουν συνδεθεί με προσωπικές στιγμές νύχτες της πόλης, έρωτες και παρέες.


 
Στο Κατράκειο τον Σεπτέμβριο, οι ΠΥΞ ΛΑΞ θα παρουσιάσουν ένα μεγάλο πρόγραμμα που διατρέχει όλη τη μεγάλη τους πορεία:

Από τα «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Ανόητες Αγάπες», «Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις», «Οι Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο» και «Πούλα Με», μέχρι τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ τους «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα».
 
Μαζί τους στη σκηνή θα είναι η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος, δύο καλλιτέχνες που κουβαλούν διαφορετικές συγγένειες με τον κόσμο των ΠΥΞ ΛΑΞ.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα, με το «Βαλς των Ονείρων», έχει ήδη δώσει το στίγμα της και έφερε σε ένα νεότερο ακροατήριο τη δύναμη ενός μεγάλου ελληνικού στίχου. Ο Ορέστης Ντάντος, με τα «Μοναχοπαίδια» και τη διαδρομή του στη σύγχρονη τραγουδοποιία, επιμένει σε τραγούδια προσωπικά, νευρικά, με έντονες τις αντιφάσεις της εποχής.


Δύο διαδρομές διαφορετικές, δίπλα σε ένα συγκρότημα που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της πορείας του ακριβώς πάνω σε αυτά τα υλικά: τον στίχο, τη σκηνή, την παρέα, την αντοχή.
 
Το Κατράκειο, ένας από τους πιο αγαπημένους ανοιχτούς χώρους της πόλης, υποδέχεται τους ΠΥΞ ΛΑΞ σε μια βραδιά που φέρνει μαζί μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και δύο καλεσμένους με ουσιαστική συγγένεια με τον πυρήνα της μουσικής τους.

Συντελεστές:

  • Ηλεκτρικές κιθάρες: Χάρης Μιχαηλίδης
  • Keyboard : Νίκος Σάλτας
  • Πιάνο-Ακορντεόν: Ελευθερία Ναθαναήλ
  • Τύμπανα: Αλέξης  Κούρτης
  • Ηλεκτρικό Μπάσο: Άκης Αμπράζης,
  • Πνευστά; Χρήστος Κυριαζής
  • Επιμέλεια ήχου: Νίκος Παππάς, Σάκης Πυριόχος
  • Επιμέλεια φώτων: Περικλής Μαθιέλλης, Φίλιππος Τρέπας 
  • Παραγωγή: STRAY MUSIC

ΠΥΞ ΛΑΞ – Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου – Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

  • 17 ευρώ Προπώληση
  • 20 ευρώ Ταμείο

Προπώληση ΕΔΩ

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