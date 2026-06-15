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15.06.2026 10:28

Τζένιφερ Λόπεζ: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νικς (Video)

15.06.2026 10:28
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Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν χιλιάδες φίλαθλοι των Νιου Γιορκ Νικς τη Δευτέρα (14/6), με την ομάδα να κατακτά το πρωτάθλημα του NBA μετά από 53 χρόνια.

Γνωστοί και άγνωστοι φίλοι της ομάδας δεν μπόρεσαν να κρύψουν την τεράστια χαρά τους, με την Τζένιφερ Λόπεζ να είναι μεταξύ αυτών.

Με το σφύριγγα της λήξης του αγώνα των Νικς με τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο και το 4-1 της ομάδας στη σειρά των τελικών του NBA, η Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε ένα βίντεδο στα social media στο οποίο τη βλέπουμε να ουρλιάζει πανηγυρίζοντας για την επιτυχία της ομάδας.

«Ναι! Θεέ μου» λέει χαρακτηριστικά, με το βίντεο να γίνεται viral μέσα σε λίγα λεπτά.

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