Μπιάνκα Σενσόρι: «Γδύθηκε» και πήγε σε συναυλία του Κάνιε Γουέστ (Photos)

Απανωτά είναι τα… γυμνά «χτυπήματα» της Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία μέσα σε λίγα 24ωρα έκανε δύο… άκρως αποκαλυπτικές εμφανίσεις.

Στην πρώτη της έξοδο, εμφανίστηκε με ένα μάξι φόρεμα με φτερά, ενώ στη δεύτερη έγινε ακόμα πιο αποκαλυπτική επιλέγοντας ένα διάφανο, κολλητό, σκούρο καφέ κορμάκι.

Bianca Censori’s body is tea as she steps out in a daring black dress alongside her husband, Ye, ahead of his performance in Tbilisi, Georgia. pic.twitter.com/ylBpuD0QkJ — Pop Core (@TheePopCore) June 12, 2026

Η 31χρονη επέλεξε να μην προσθέσει στο look της κοσμήματα, αφήνοντας το προκλητικό ντύσιμό της στο επίκεντρο…

Bianca Censori wore a sheer bodysuit and an ornate cat mask while stepping out with Kanye West in Tbilisi, Georgia, following the rapper’s latest concert. pic.twitter.com/RTHJpg5Hiq — charts Original (@Chartsoriginals) June 14, 2026

Ye and his wife Bianca Censori leaving his concert in Tbilisi, Georgia on Friday 🇬🇪 pic.twitter.com/nyI8mLevJs June 14, 2026

Κάποια στιγμή, μάλιστα, γύρισε πλάτη στις φωτογραφικές μηχανές, ώστε να δουν όλοι και την πίσω όψη του φορέματος και μαζί με αυτή, όσα δεν έκρυβε…

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