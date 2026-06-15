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15.06.2026 08:49

YFSF: Νικητής o Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Kαθήλωσε ως Δημήτρης Μητροπάνος

15.06.2026 08:49
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Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς στο YFSF, με τον ηθοποιό να καθηλώνει με την ερμηνεία του ως Δημήτρης Μητροπάνος, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στο τέλος του 10ου show.

«Είναι ένα πολύ ωραίο show που αξίζει να βλέπει κάποιος. Δεν με ενδιαφέρει καν αν εγώ ήμουν καλός, με ενδιαφέρει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο show, μια άσκηση υποκριτικής που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο που του αρέσει να κρίνει. Χαίρομαι που είμαι εδώ, δεν με νοιάζει αν είμαι πρώτος ή τελευταίος», δήλωσε αμέσως μετά τη δεύτερη νίκη του ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Την επόμενη εβδομάδα οι μεταμορφώσεις θα έχουν ως εξής:

Αφροδίτη Χατζημηνά ως Amy Winehouse
Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιάννης Κότσιρας
Μέμος Μπεγνής ως Teddy Swimms
Δωροθέα Μερκούρη ως Sophia Loren
Biased Beast ως Χρήστος Δάντης
Μαριάντα Πιερίδη ως Νάνα Μούσχουρη
Μαριλού Κατσαφάδου ως Ρίτα Σακελλαρίου
Idra Kayne ως The Weeknd
Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Τρύπες
Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Harry Styles

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