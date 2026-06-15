YFSF: Νικητής o Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Kαθήλωσε ως Δημήτρης Μητροπάνος

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς στο YFSF, με τον ηθοποιό να καθηλώνει με την ερμηνεία του ως Δημήτρης Μητροπάνος, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στο τέλος του 10ου show.

«Είναι ένα πολύ ωραίο show που αξίζει να βλέπει κάποιος. Δεν με ενδιαφέρει καν αν εγώ ήμουν καλός, με ενδιαφέρει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο show, μια άσκηση υποκριτικής που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο που του αρέσει να κρίνει. Χαίρομαι που είμαι εδώ, δεν με νοιάζει αν είμαι πρώτος ή τελευταίος», δήλωσε αμέσως μετά τη δεύτερη νίκη του ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Την επόμενη εβδομάδα οι μεταμορφώσεις θα έχουν ως εξής:

Αφροδίτη Χατζημηνά ως Amy Winehouse

Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιάννης Κότσιρας

Μέμος Μπεγνής ως Teddy Swimms

Δωροθέα Μερκούρη ως Sophia Loren

Biased Beast ως Χρήστος Δάντης

Μαριάντα Πιερίδη ως Νάνα Μούσχουρη

Μαριλού Κατσαφάδου ως Ρίτα Σακελλαρίου

Idra Kayne ως The Weeknd

Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Τρύπες

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Harry Styles

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