Έμιλι Ραταϊκόφσκι: «Το να σε επιλέξει ένας άντρας δεν είναι κατόρθωμα»

Για το τέλος του γάμου της με τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ και τη μητρότητα μίλησε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο περιοδικό The Cut.

Όπως είπε, η κρίση ξεκίνησε, το 2021, μόλις έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου τους, Σιλβέστερ, με την ερωτική τους ζωή να μηδενίζεται.

Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ παράλληλα ο γάμος της περνούσε μια δύσκολη φάση. «Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μας, ο σύζυγός μου κι εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, χωρίσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Emily Ratajkowski looked back on her marriage to Sebastian Bear-McClard, revealing the two stopped having sex around the time they welcomed their son Sylvester. https://t.co/qsVfJkBF6a pic.twitter.com/mPWYu22to4 — E! News (@enews) June 12, 2026

Το ζευγάρι χώρισε το καλοκαίρι του 2022, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια γάμου, ενώ η ίδια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε πέρυσι.

Το 35χρονο μοντέλο ένιωσε ότι αρκετοί την αντιμετώπιζαν με οίκτο, κάτι που τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Η ίδια ένιωθε ντροπή και απογοήτευση, θεωρώντας ότι το διαζύγιο σήμαινε προσωπική αποτυχία. Πλέον απορρίπτει την ιδέα ότι ο γάμος είναι επίτευγμα. «Το να σε επιλέξει ένας άντρας δεν είναι κατόρθωμα», ξεκαθαρίζει.

Η επιχειρηματίας αποκάλυψε ακόμη ότι μετά το τέλος του γάμου της βγήκε αρκετά ραντεβού και γνώρισε διαφορετικούς ανθρώπους, περιγράφοντας με χιούμορ ορισμένες από τις εμπειρίες της στη Νέα Υόρκη. Όπως σημείωσε, η περίοδος αυτή τη βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και να κατανοήσει καλύτερα τις προσωπικές της ανάγκες.

Κατέληξε ότι η προτεραιότητά της παρέμενε ο γιος της. Όπως ανέφερε, η αφοσίωσή της στη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού της επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο βίωνε τις προσωπικές της σχέσεις, οδηγώντας την τελικά να αφήσει πίσω της εκείνη τη φάση της ζωής της.

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