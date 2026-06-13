Ναταλία Γερμανού σε Θάνο Καλλίρη: «Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου»

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Με ένα χιουμοριστικό σχόλιο υποδέχτηκε τον Θάνο Καλλίρη η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της, το μεσημέρι του Σαββάτου.
«Πόσες επιτυχίες έχεις τραγουδήσει αγόρι μου; Για εμένα επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη μας και τα παίζουν όλα τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου», του είπε η παρουσιάστρια με χιούμορ.
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