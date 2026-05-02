Ναταλία Γερμανού: «Έκανα συνέντευξη στον Καλλίρη ενώ ήμασταν πλακωμένοι και είχε φύγει από το σπίτι!»

Αναδρομή στο παρελθόν με αφορμή το ζεύγος… Τσορτέκη, που εμφανίστηκε τσακωμένο στην εκπομπή Στούντιο 4, έκανε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε μία παρόμοια κατάσταση στην εποχή του Mega Star, όταν είχε καλεσμένο τον Θάνο Καλλίρη με τον οποίο ήταν πλακωμένοι.

«Ατέλειωτες δεκαετίες πριν, Mega Star, και έχω καλεσμένο τον Θάνο Καλλίρη. Με τον οποίο εκείνο το διάστημα είμαστε πλακωμένοι, χωρισμένοι, έχει φύγει από το σπίτι καμιά 20αριά μέρες, αλλά εγώ τον έχω κλείσει ως καλεσμένο, δεν κάνω κατινιά να τον ακυρώσω, κρατάω τον επαγγελματισμό μου, τον φιλοξενώ κανονικά, έρχεται κανονικά, του κάνω κανονική συνέντευξη, ο κόσμος όλος που μας βλέπει λέει “το ζευγαράκι”. Εμείς είμαστε χωρισμένοι, αλλά εκείνη την ώρα εγώ δεν είχα αυτή την αμεσότητα, ήταν και άλλη τηλεόραση τότε. Βγάλαμε τη συνέντευξη, τελείωσε και μου λέει “άντε γεια” κι έφυγε», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

