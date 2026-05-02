Ιωάννης Μελισσανίδης: «Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους και ως αθλητής και ως δημόσιο πρόσωπο – Δεν μάσησα»

Για τη δημοσιότητα μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο αλλά και για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μίλησε ο Ιωάννης Μελισσανίδης στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Η δημοσιότητα στη ζωή μου ήρθε όταν ήμουν 18-19 ετών, μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο», ανέφερε αρχικά ο έλληνας ολυμπιονίκης.

»Οι αθλητές δεν επιδιώκουμε τη δημοσιότητα, η σκληρή δουλειά μας δίνει δημόσιο βήμα. Το περιβάλλον μου με βοήθησε να είμαι γειωμένος. Ο πρωταθλητισμός είναι μια σκληρή συνθήκη και να την είχα ψωνίσει, μαγκιά μου», πρόσθεσε.

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης ανέφερε επίσης: «Είναι μεγάλη μου τιμή που επιλέχθηκα από την ευρωπαϊκή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ambassador. Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους και ως αθλητής και ως δημόσιο πρόσωπο, αλλά δεν με ακουμπάει. Πάντα λέω στα παιδιά ότι… δεν μάσησα, τους μάσησα! Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο».

