ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:33
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.05.2026 12:22

Τηλεθέαση Παρασκευής: Διπλή πρωτιά για το Buongiorno στο δυναμικό κοινό – Κάτω από τη βάση ο ανταγωνισμός

tile8easi

Άνετη πρωτιά, με δύο μονάδες διαφορά, πήρε η Φαίη Σκορδά και το Buongiorno, το πρωί της Παρασκευής, στο δυναμικό κοινό.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, εκπομπή του Mega κατέκτησε την κορυφή στους πίνακες της τηλεθέασης με ποσοστά 10,4% στο δυναμικό κοινό και 12% στο σύνολο.

Από εκεί και πέρα, οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ έκαναν 8% στο δυναμικό και πήραν την πρωτιά με 15% στο γενικό σύνολο, και τρίτο και καταϊδρωμένο …τερμάτισε το Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα με 7,4% και 9,8% αντίστοιχα.

Αναλυτικά:

Δυναμικό κοινό

  • Buongiorno 10,4%
  • Αταίριαστοι 8,0%
  • Το Πρωινό 7,4%

Γενικό σύνολο

  • Buongiorno 12,0%
  • Αταίριαστοι 15,0%
  • Το Πρωινό 9,8%

google_news_icon

