Κόντρα Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές: «Ο Ανδρουλάκης πατάει σε δύο βάρκες» – «Δεν κάνουμε παζάρια»

Ανεβαίνουν τα …ντεσιμπέλ στην πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, με την πρώτη να καταλογίζει στη Χαριλάου Τρικούπη «έλλειψη αξιοπιστίας» και το Κίνημα Αλλαγής να κάνει λόγο για «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις».

Μιλώντας στο MEGA, το πρωί του Σαββάτου, κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη καταλογίζοντάς του «θράσος», «κυνικότητα» και έλλειψη αξιοπιστίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων εκθέτει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θέλω να πω παραπάνω για τον πολιτικό κατήφορο και την τοξική ρητορική», ανέφερε, σχολιάζοντας πως «έχει πλάκα μάλιστα ότι προσπαθούν να το “ισοσκελίσουν”, αναφερόμενοι στην Ομάδα Αλήθειας, μια σελίδα η οποία δεν έχει κρυφτεί ποτέ και αναδεικνύει την αλήθεια».

Εστιάζοντας στις Ανεξάρτητες Αρχές, υπογράμμισε ότι «αυτό που έχει γίνει με τις Ανεξάρτητες Αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο, ως προς το θράσος και την κυνικότητα του κ. Ανδρουλάκη», προσθέτοντας ότι «έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια, δηλαδή δεν έχουν επικεφαλής, η θητεία του επικεφαλής έχει λήξει, στη μία έναν χρόνο, λίγο παραπάνω και στις άλλες δύο τέσσερα χρόνια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση», εξηγώντας πως «οι Ανεξάρτητες Αρχές από τη Διάσκεψη των Προέδρων για να εκλεγεί ο επικεφαλής ο νέος, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία» και «όταν λοιπόν το Σύνταγμα σου λέει θες 3/5 άρα αυξημένη πλειοψηφία, χρειάζονται συνεννοήσεις και συναινέσεις».

Παράλληλα, επισήμανε τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, λέγοντας ότι «εμείς λοιπόν στους 29 έχουμε 16. Άρα δεν μπορούμε μόνοι μας. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται και χωρίς τη ΝΔ που είχε τους 16 στους 29».

Περιγράφοντας το παρασκήνιο, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση μεν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος», διευκρινίζοντας πως «υπάρχουν όλα αυτά, είναι προφανώς προφορικές οι επικοινωνίες, αλλά είναι κάτι που δεν αμφισβητείται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει και μία πρόσκληση για βιογραφικά», κάτι που «συμφωνήθηκε από εμάς», με αποτέλεσμα «να κατατεθούν πάνω από σαράντα -και για τις τρεις θέσεις- βιογραφικά».

«Καταλήξαμε σε δύο πρόσωπα με τον κ. Ανδρουλάκη»

«Καταλήξαμε με τον κ. Ανδρουλάκη… σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών», είπε, κατονομάζοντας «τον κ. Μακρυδημήτρη που ήταν μία πρόταση κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο δική μας και την κα Συγγούνα για την ΑΠΔΠΧ… που ήταν μία κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της διαδικασίας, υποστήριξε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ, ενώ είχανε πει ναι, ήρθαν στη Βουλή… και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή και να προτείνει μία άλλη επιλογή», προσθέτοντας ότι «εγώ δεν την υποτιμώ την επιλογή που πρότεινε αλλά να δείτε από τη συνέπειά του -που δεν υπάρχει- και την πλήρη έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας».

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «ενώ υπαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, κουνούσε το δάχτυλο… και φώναζε», ενώ σχολίασε και τη στάση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «των λαϊκίστικων κομμάτων δείχνει το εξής φοβερό».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί… με εμάς, με τη Ν.Δ., έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε, “εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι”», προσθέτοντας ότι «έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση» και ότι «αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Πάει πολύ».

ΠΑΣΟΚ: «Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες το Μέγαρο Μαξίμου»

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που μέσω του Κώστα Τσουκαλά διέψευσε τους ισχυρισμούς του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

«Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους», αναφέρει αρχικά ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη.

«Σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της “Ομάδας Αλήθειας” και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής», πρόσθεσε.

«Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά» υπογράμμισε, διαμηνύοντας: «Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης, ο Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε: «Δύο ημέρες μετά, θα μας ενημερώσει η κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κυρίας Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5; Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;».

«Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση», σχολίασε.

«Ο κ. Τσουκαλάς να ρωτήσει τον πρόεδρο του κόμματός του»

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ με νέα ανακοίνωση. «Θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον Πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα:

Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές;

Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων;

Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι «εταίροι» τους από τον «θαυμαστό» κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;».

«Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι “μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα”», κατέληξε.

