ΕΛ.ΑΣ.: Επτά νεκροί και 527 τραυματίες σε 461 τροχαία τον Απρίλιο στην Αττική

Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και 527 τραυματίστηκαν (15 σοβαρά, 512 ελαφρά) σε 461 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Απρίλιο, στην περιοχή της Αττικής.
Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 27.897 παραβάσεις από τις οποίες 257 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
• 1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
• 1.653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
• 237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
• 582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
• 1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
• 2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
• 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Διαβάστε επίσης:
Θρήνος για τον θάνατο του θρύλου της F1 Άλεξ Ζανάρντι σε ηλικία 59 ετών – Τα σοβαρά ατυχήματα που σχεδόν του κόστισαν τη ζωή στο παρελθόν
Formula 1: O Νόρις την pole στον αγώνα σπριντ στο Μαϊάμι
Περιβαλλοντική διάκριση πέντε αστέρων: Αρίστευσαν τα Renault 5 E-Tech και 4 E-Tech
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
