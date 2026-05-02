search
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 16:02
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.05.2026 14:21

ΕΛ.ΑΣ.: Επτά νεκροί και 527 τραυματίες σε 461 τροχαία τον Απρίλιο στην Αττική

trohaia eleghos (1)

Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και 527 τραυματίστηκαν (15 σοβαρά, 512 ελαφρά) σε 461 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Απρίλιο, στην περιοχή της Αττικής.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 27.897 παραβάσεις από τις οποίες 257 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 1.653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
georgiadis-adonis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

germanou_kalliris
LIFESTYLE

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

adonis-georgiadis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

akylas
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

crema_karamele
CUCINA POVERA

polemiko-nautiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

media mouse entos
MEDIA

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3