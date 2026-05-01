Σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο Αράξου: Υποχώρησε σκάλα, τραυματίστηκαν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ (Photos/Video)

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (1/5) στο αεροδρόμιο του Αράξου, όταν υποχώρησε σκάλα αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροπλάνου της TUI.

Δέκα άτομα δημοσιογράφοι και φωτογράφοι βρίσκονταν πάνω στη σκάλα τη στιγμή της κατάρρευσης.

Τρία άτομα υπέστησαν ορθοπεδικά τραύματα, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη και ο εξοπλισμός των φωτορεπόρτερ καθώς καταστράφηκαν καμέρες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά.

Η TUI συνέχισε κανονικά την εκδήλωση παρά την αποχώρηση των εκπροσώπων της Περιφέρειας. Nα σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι υπέδειξαν την σκάλα στους δημοσιογράφους ως το ιδανικό σημείο για να πάρουν πλάνα.

