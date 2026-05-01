ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 22:38
ΥΠΕΞ για στολίσκο για τη Γάζα: Στο Κέντρο Υγείας Σητείας 31 ακτιβιστές – Οι υπόλοιποι αναχωρούν από την Κρήτη

Στη Σητεία μεταφέρθηκαν το πρωί 176 πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» με προορισμό τη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι ακτιβιστές αποβιβάστηκαν σε λιμάνι του νομού Λασιθίου. Από αυτούς, 31 άτομα μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Από εκεί ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από τη χώρα, με ευθύνη των προξενικών αρχών των χωρών τους.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε συνεχής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Όπως αναφέρεται, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε επαφές με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για τη διαχείριση της κατάστασης. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, με βασικό στόχο την ασφάλεια και την προστασία των συμμετεχόντων στον στολίσκο.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Σητείας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής.

Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους».

