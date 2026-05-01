Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ (Video)

Δεκάδες πολίτες έχουν συγκεντωθεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο Κρήτης για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους 175 ακτιβιστές του «Στολίσκου της Ελευθερίας», που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ.

Οι ακτιβιστές αναμένεται να αποχωρήσουν από την Κρήτη για τις χώρες καταγωγής τους.

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, απαιτούν την άμεση απελευθέρωση όλων των συμμετεχόντων στην αποστολή, ενώ παράλληλα ζητούν να μην υπάρξει καμία παρεμπόδιση της αποστολής του στόλου «Στολίσκου της Ελευθερίας» έως ότου καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Οι ακτιβιστές αναχαιτίστηκαν χθες σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ, στην περιοχή μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης.

Κατόπιν παρέμβασης του Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό πλοίο σε θαλάσσια περιοχή κοντά στον Αθερινόλακκο, όπου και τους παρέλαβαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Αθερινόλακκου και από εκεί επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου βρίσκονται ήδη διπλωματικοί εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων και ο πρέσβης της Τουρκίας, καθώς και αποστολές από χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Προσφυγικά Λ. Αλεξάνδρας: Νέα απεργία πείνας «μέχρι θανάτου, για την υπεράσπιση της ζωής» – Στις 86 μέρες ο Χαντζής

Ηλεία: Θρήνος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε με πατίνι – Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία στα Μακρίσια Ηλείας

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – Έρευνα για πιθανή σύνδεση με τη φωτιά