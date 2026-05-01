ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 17:29

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ (Video)

Δεκάδες πολίτες έχουν συγκεντωθεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο Κρήτης για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους 175 ακτιβιστές του «Στολίσκου της Ελευθερίας», που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ. 

Οι ακτιβιστές αναμένεται να αποχωρήσουν από την Κρήτη για τις χώρες καταγωγής τους. 

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, απαιτούν την άμεση απελευθέρωση όλων των συμμετεχόντων στην αποστολή, ενώ παράλληλα ζητούν να μην υπάρξει καμία παρεμπόδιση της αποστολής του στόλου «Στολίσκου της Ελευθερίας» έως ότου καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Οι ακτιβιστές αναχαιτίστηκαν χθες σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ, στην περιοχή μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης.

Κατόπιν παρέμβασης του Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό πλοίο σε θαλάσσια περιοχή κοντά στον Αθερινόλακκο, όπου και τους παρέλαβαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Αθερινόλακκου και από εκεί επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου βρίσκονται ήδη διπλωματικοί εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων και ο πρέσβης της Τουρκίας, καθώς και αποστολές από χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Διαβάστε επίσης

Προσφυγικά Λ. Αλεξάνδρας: Νέα απεργία πείνας «μέχρι θανάτου, για την υπεράσπιση της ζωής» – Στις 86 μέρες ο Χαντζής

Ηλεία: Θρήνος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε με πατίνι – Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία στα Μακρίσια Ηλείας

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – Έρευνα για πιθανή σύνδεση με τη φωτιά

ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η μαρτυρία της κόρης του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Έβλεπε δαίμονες, η κατάστασή του είχε προχωρήσει» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το «μανιφέστο» Τσίπρα: Η κυβερνώσα Αριστερά, η σύγκλιση των τριών πολιτικών ρευμάτων και το σύγχρονο κράτος στο επίκεντρο

ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτομαγιά στη Γερμανία με πτώση τιμών στα καύσιμα

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 21χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στα ανοιχτά της Καλιφόρνια: Μεγάλος καρχαρίας καταδίωκε σέρφερ επί δέκα λεπτά (video)

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

