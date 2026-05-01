Προσφυγικά Λ. Αλεξάνδρας: Νέα απεργία πείνας «μέχρι θανάτου, για την υπεράσπιση της ζωής» – Στις 86 μέρες ο Χαντζής

Και δεύτερο άτομο ξεκινά απεργία πείνας όπως ανακοίνωσε η Κοινότητα των κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων για την εργατική Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα.
Πρόκειται για τη Suzon Doppagne, η οποία, όπως δήλωσε από μικροφώνου, αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αριστοτέλη Χαντζή, που σήμερα συμπληρώνει την 86η ημέρα απεργίας πείνας.
«Το ελληνικό κράτος και όλοι οι θεσμοί του δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα στα αιτήματά μας, επέλεξαν τη σιωπή και αφήνουν τον Αριστοτέλη Χαντζή να ακολουθήσει το μονοπάτι του θανάτου. Τώρα, θα φέρουν και την ευθύνη του δικού μου θανάτου. Σήμερα, μετά από 86 ημέρες απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι ένας άλλος τρόπος ζωής είναι εφικτός», ανέφερε η ίδια και συνέχισε:
«Προχωράω σε αυτή την απεργία πείνας μέχρι θανάτου, πάνω στη βάση της συλλογικής απόφασής μας ως Κοινότητα να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους. Με σεβασμό στη ζωή και για την υπεράσπιση της Κοινότητας, των δομών της, των ανθρώπων, των σχέσεων, του δικαίου και συνολικά της κοινωνικής μας πρότασης. Η δίαιτά μου περιλαμβάνει: Νερό, Τσάι, 10-25 gr Ζάχαρη ημερησίως, 1.5 κουταλάκι αλάτι ημερησίως, Βιταμίνες Β1, Β6, Β12, Μαγνήσιο και Κάλιο».
Τα αιτήματα της απεργίας πείνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
