«Χρυσό» το φορτίο μισού τόνου υδροπονικής κάνναβης που εντοπίστηκε στην Ηγουμενίτσα – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ θα έβγαζε στο κύκλωμα

Κέρδη που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ αναμένεται να αποκομούσαν τα μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, από τον μισό τόνο υδροπονικής κάνναβης (skunk) που εντοπίστηκαν από τις ελληνικές Αρχές σε φορτηγό στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του φορτίου είχε ο ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος με το όνομα Βλαντ, ο οποίος εντόπισε τα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σε οπτικό υλικό από την επιχείρηση του ελληνικού FBI, ο σκύλος φαίνεται να αντιδρά έντονα και να οδηγείται στο πίσω μέρος του φορτηγού, όπου βρίσκονταν συσκευασίες με είδη χαρτιού – όπως χαρτοπετσέτες και ρολά – μέσα στις οποίες είχαν επιμελώς κρυφτεί οι ποσότητες κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το φορτηγό βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση, έπειτα από πληροφορίες που είχαν διαβιβαστεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα από τις βουλγαρικές Αρχές. Οι σχετικές πληροφορίες ανέφεραν ότι φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες εξετάζονταν ως πιθανά μέσα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε διαδρομές εντός Ευρώπης.

Μετά τον εντοπισμό του φορτίου, συνελήφθη ο Βούλγαρος οδηγός του οχήματος, ο οποίος ωστόσο δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και αρνείται να δώσει πληροφορίες για το δίκτυο που βρίσκεται πίσω από τη μεταφορά.

Σημειώνεται ότι το φορτηγό είχε ξεκινήσει από τη Βαλένθια της Ισπανίας, πέρασε από την Ιταλία και εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε τελικό προορισμό την Τουρκία, όπου η τιμή του συγκεκριμένου ναρκωτικού είναι σημαντικά υψηλότερη.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος και τον εντοπισμό τόσο των συνεργών, όσο και του τελικού σημείου παράδοσης του φορτίου.

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – Έρευνα για πιθανή σύνδεση με τη φωτιά

Καιρός: Η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια – Πού θα βρέξει, πότε εξασθενούν τα φαινόμενα (Video)

Αρτέμιδα: Ξήλωσαν ATM από σούπερ μάρκετ, το φόρτωσαν σε αγροτικό και εξαφανίστηκαν











