ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 14:08
«Μπλόκο» σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (Video)

hydroponic-cannabis

Καίριο πλήγμα σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι ελληνικές Αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που εξελίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 30/4, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Στο στόχαστρο βρέθηκε φορτηγό που μετέφερε περίπου 500 κιλά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, σε μία από τις πιο μεγάλες κατασχέσεις του είδους στην Ελλάδα.

Το όχημα έφερε βουλγαρικές πινακίδες και, βάσει εγγράφων, μετέφερε χαρτικά προϊόντα, όπως ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, ανάμεσα στα εμπορεύματα είχαν κρυφτεί επιμελώς δεκάδες συσκευασίες ναρκωτικών.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από τη ΔΑΟΕ και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν φτάσει στις ελληνικές Αρχές περίπου έναν μήνα νωρίτερα από τη Βουλγαρία. Οι σχετικές ειδοποιήσεις αφορούσαν σε ύποπτα φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω ευρωπαϊκών διαδρομών.

Το συγκεκριμένο φορτίο φαίνεται να ξεκίνησε από τη Βαλένθια της Ισπανίας και να ακολούθησε διαδρομή μέσω Ιταλίας πριν καταλήξει στην Ελλάδα, όπου και εντοπίστηκε.

Σύλληψη 50χρονου

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες «skunk» – υδροπονικής κάνναβης υψηλής δραστικότητας – που έχουν κατασχεθεί ποτέ στη χώρα. Η αξία της στη μαύρη αγορά εκτιμάται ως ιδιαίτερα υψηλή, τόσο λόγω της ποσότητας, όσο και της ποιότητάς της.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού, υπήκοος Βουλγαρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και αρνείται να αποκαλύψει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη εξάρθρωση του δικτύου.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι εκτιμήσεις των αστυνομικών συγκλίνουν στο ότι το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας είχε τελικό προορισμό την Τουρκία, μια αγορά με αυξημένη ζήτηση και υψηλές τιμές για το συγκεκριμένο ναρκωτικό. Ένα μικρότερο τμήμα της ποσότητας φέρεται να προοριζόταν για διάθεση στην ελληνική επικράτεια.

google_news_icon

hydroponic-cannabis
donald_trump_new_1234
skotia dolofonia mitera (1)
sillipsi_xeiropedes
tsamis
papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
anna maria foto
albaffo
pao neigel
hydroponic-cannabis
donald_trump_new_1234
skotia dolofonia mitera (1)
