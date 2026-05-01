ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 20:59
Απορία Πολάκη για το «μανιφέστο» Τσίπρα: Από τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ η διαφορά ποια είναι;

pavlos-polakis

Πυρά εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης για το μανιφέστο Τσίπρα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά, καθώς, αν και υπάρχουν κοινά σημεία με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ελλείψεις και διαφοροποιήσεις σε κρίσιμους τομείς.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι: «Απο τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του Ιουνίου του 2025, του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, η διαφορά ποια είναι; Τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του ινστιτούτου περιέχονται στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου».

«Η ΕΝΟΤΗΤΑ των προοδευτικών -δημοκρατικών-αριστερών δυνάμεων, ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ όταν βασιστεί σε ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα είναι:
-Κοινωνικά αναγκαίο
-Λαϊκά κατανοητό
-σε ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ με την ολιγαρχία της διαπλοκής
-Εφαρμόσιμο στο ΣΗΜΕΡΑ απο μια αριστερή-προδευτική κυβέρνηση για να αλλαξει τους όρους ζωής της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νέας γενιάς!» καταλήγει.

jerusalem
komision-new
Teyana Taylor
ntonald trump new
atyhima
albaffo
pilotos_aegean_new
papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
karxarias new
