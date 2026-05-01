ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 14:08
01.05.2026 12:27

Αλέξης Τσίπρας: «Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης και εντιμότητας»

01.05.2026 12:27
«Μέρα μνήμης, αλλά και διεκδίκησης, γιορτής αλλά και αγώνα, η Πρωτομαγιά σημαδεύει τη δύσκολη διαδρομή των εργαζομένων προς την αξιοπρέπεια και τη χειραφέτηση», επισήμανε στην ανάρτησή του για την εργατική Πρωτομαγιά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και επισήμανε: «Ο μόνος τρόπος να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που πάλεψαν πριν από εμάς, ο μόνος τρόπος για να μη μείνει αδικαίωτη η θυσία τους, είναι να μη σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας».

Η ανάρτηση Τσίπρα

Μέρα μνήμης, αλλά και διεκδίκησης, γιορτής αλλά και αγώνα, η Πρωτομαγιά σημαδεύει τη δύσκολη διαδρομή των εργαζομένων προς την αξιοπρέπεια και τη χειραφέτηση.

Από τη ματωμένη Πρωτομαγιά του Σικάγο μέχρι την Καισαριανή και τους 200 εκτελεσμένους την Πρωτομαγιά του 1944.

Αυτούς που τώρα πια τους έχουμε σε εικόνα, να στέκονται αγέρωχοι απέναντι στα όπλα των Κατακτητών.

Και από τους απεργούς του Μάη του ‘36, μέχρι τους σημερινούς αγώνες, μικρούς και μεγάλους για δικαιοσύνη, το κόκκινο νήμα του αγώνα, της θυσίας και της ελπίδας συνεχίζεται.

Γιατί Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα.

Σημαίνει ότι αρνούμαστε οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο υλικό και σαν απλή στατιστική.

Ότι υψώνουμε φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια.

Και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ανάπτυξη που δεν βάζει στο κέντρο τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, καταλήγει να βλέπουμε τους αριθμούς να ευημερούν και τους ανθρώπους να δυστυχούν.

Γιατί ο μόνος τρόπος να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που πάλεψαν πριν από εμάς, ο μόνος τρόπος για να μη μείνει αδικαίωτη η θυσία τους, είναι να μη σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε.

Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε τη σημερινή μέρα για να δημοσιοποιήσει το Μανιφέστο της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου του, για τη συμπαράταξη σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής Αριστεράς και πολιτικής οικολογίας.

Το 16σέλιδο ιδρυτικό κείμενο του κόμματος Τσίπρα -το οποίο αναμένεται να αναρτηθεί στη νέα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού- συντάχθηκε από την 11μελή ομάδα στελεχών του Ινστιτούτου, με επικεφαλής τον Δρ. Κοινωνιολογίας, συγγραφέα και πρώην επιστημονικό διευθυντή του ΙΣΤΑΜΕ, Γιώργο Σιακαντάρη.

Το Μανιφέστο δεν αποτελεί διακήρυξη του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό θα παρουσιαστεί από τον ίδιο την ημέρα που θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλόκο» σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σχέδια Τραμπ για να αποφύγει το Κογκρέσο και η υπόσχεση της Τεχεράνης για «επώδυνα πλήγματα» (Live)

ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Οργή για τη μητέρα που σκότωσε την 19 ημερών κόρη της και γύρισε βίντεο ζητώντας χρήματα για την κηδεία της

ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών σε άλλο οδηγό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης – Τα «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού

ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 14:07
hydroponic-cannabis
ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλόκο» σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (Video)

donald_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σχέδια Τραμπ για να αποφύγει το Κογκρέσο και η υπόσχεση της Τεχεράνης για «επώδυνα πλήγματα» (Live)

skotia dolofonia mitera (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Οργή για τη μητέρα που σκότωσε την 19 ημερών κόρη της και γύρισε βίντεο ζητώντας χρήματα για την κηδεία της

1 / 3