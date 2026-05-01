Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

Την Πρωτομαγιά επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για να δημοσιοποιήσει το Μανιφέστο της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου του, για τη συμπαράταξη σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής Αριστεράς και πολιτικής οικολογίας.

Το 16σέλιδο ιδρυτικό κείμενο του κόμματος Τσίπρα -το οποίο αναμένεται να αναρτηθεί στη νέα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού- συντάχθηκε από την 11μελή ομάδα στελεχών του Ινστιτούτου, με επικεφαλής τον Δρ. Κοινωνιολογίας, συγγραφέα και πρώην επιστημονικό διευθυντή του ΙΣΤΑΜΕ, Γιώργο Σιακαντάρη.

Το Μανιφέστο δεν αποτελεί διακήρυξη του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό θα παρουσιαστεί από τον ίδιο την ημέρα που θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Από τον τελευταίο σταθμό της «Ιθάκης», στο Ηράκλειο, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης» και για «υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων. Που θα εκφράσει αποτελεσματικά την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής μας. Ανοιχτή σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της σε όλο το προοδευτικό φάσμα. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων».

