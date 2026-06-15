Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Το αρχηγικό ζευγάρι είχε επιχειρήσει να «σβήσει» τις ανακρίβειες στα πόθεν έσχες τους – Ερευνάται δικαστικός λειτουργός 

Τουλάχιστον 37 άτομα εμπλέκονται τη δικογραφία για το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής.

Τα νήματα κινούσε ο τεχνικός σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και η σύζυγός του που ήταν γενική γραμματέας στον Δήμο Γαλατσίου. Το αρχηγικό ζεύγος έχει σχέση με τον παραιτηθέντα γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ τον Δεκέμβριο του 2025 θορυβημένοι, επειδή η εθνική αρχή διαφάνειας είχε εντοπίσει ανακρίβειες στα πόθεν έσχες τους, επιχείρησαν να δωροδοκήσουν δικαστικό λειτουργό.

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2025 η αρχηγός φέρεται να συναντήθηκε με «μεσολαβητή» σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη λεωφόρο Κηφισίας και να του έδωσε χρήματα σε χάρτινη μπεζ σακούλα για να προχωρήσει τη δωροδοκία.

Στις 6 Ιανουαρίου του 2026, οι δύο μεσολαβητές συναντήθηκαν και δια ζώσης στη συμβολή των οδών Κατεχάκη και Κουσιανόφσκυ στους Αμπελόκηπους, ενώ στις 16 Ιανουαρίου 2026, η αρχηγός συνάντησε τον έναν μεσολαβητή έξω από το δημαρχείο όπου εργαζόταν και του έδωσε ένα λευκό κουτί, προφανώς δεύτερο χρηματικό ποσό. Ωστόσο, η υπόθεσή της δεν μπήκε στο αρχείο και ενημερώθηκε ότι είχε οριστεί δικάσιμος.

Παρά τη μεσολάβηση, οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή.

Στις 26 Ιανουαρίου 2025 η αρχηγός συναντάει για πρώτη φορά από κοντά λογιστή για να του ζητήσει να μεσολαβήσει μετά τις ανακρίβειες που εντόπισε η Ενική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο στα Πόθεν Εσχες, το δικό της και του συζύγου της. Η ίδια επικοινωνεί με τη μητέρα της

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ο λογιστής μου είπε «είστε στην Ελλάδα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό»

ΜΗΤΕΡΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Θα λαδώσεις, θα κάνουμε θα περάσει.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μου είπε ότι θα κινηθεί μέσω γνωριμιών του στο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος έναντι αμοιβής. Όσο για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας είπε «αν το προλαβαίναμε θα δίναμε έναν «καφέ» και τέλος

Στις 4 Δεκεμβρίου ο λογιστής την ενημερώνει ότι μπορούν να το τακτοποιήσουν

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ο άλλος θα τα φτιάξει αμέσως, αυτή είναι η δουλειά τους, ξέρουν να τα στήνουν και να τα φτιάχνουν. Υπάρχει άτομο που θα συντάξει έκθεση για να αντικρούσει τις κατηγορίες έναντι αμοιβής, δεν θα πω το όνομα του από το τηλέφωνο

ΑΡΧΗΓΟΣ: Η αμοιβή για όποιον κάνει τη δουλειά του θα είναι εν λευκώ

Το κύκλωμα δρούσε για χρόνια σε πολεοδομίες της Αττικής και των Κυκλάδων, κυρίως σε Μύκονο και Κύθνο. Η έρευνα για την εμπλοκή του δικαστικού λειτουργού συνεχίζεται.

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