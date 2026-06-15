Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα στοιχεία καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του Ιταλού

Το ένα μετά το άλλο, τα στοιχεία που έρχονται στο φως καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του Ιταλού που έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιού μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στο Λόγγο Αιγαίου.

Οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν σε όλο το σπίτι, το «σκουπισμένο» μαχαίρι που εντοπίστηκε στο σημείο αλλά και τα ματωμένα αποτυπώματα της 54χρονης στο όπλο τύπου φλόμπερ και σε ένα λάπτοπ, διαψεύδουν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο μάνα και γιός αλληλοσκοτώθηκαν.

Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ που βγήκαν σήμερα επιβεβαιώνουν το σενάριο των αρχών για απόπειρα αλλοίωσης του τόπου της δολοφονίας με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών που βρέθηκε κάτω από τη σορό της γυναίκας, φαίνεται πως ήταν «σκουπισμένο» και δεν έφερε κανένα δαχτυλικό αποτύπωμα, ούτε καν της ίδιας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι αφέθηκε εσκεμμένα στον χώρο του εγκλήματος, μέσα στο σπίτι στο Αίγιο – όπως και το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 26χρονος – προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό «αλληλοεξόντωσης» από τον δράστη.

«Το μαχαίρι μεταφέρθηκε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο.

Η κοινή λογική λέει πως θα έφερε τουλάχιστον το αποτύπωμα του ατόμου που το έπιασε για τελευταία φορά. Το γεγονός πως δεν βρέθηκε κανένα απολύτως εύρημα “λέει” πολλά για το πώς χειρίστηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος ο δράστης», ανέφεραν χαρακτηριστικά καλά πληροφορημένες πηγές στο Patrapress.gr.

Ο δράστης επιδίωξε να φανεί πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, την ώρα που σε απόσταση αναπνοής ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, υποστήριζε ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό.

Νέα κατάθεση του φίλου

Εκ νέου αναμένεται να εξεταστεί ο στενός φίλος και γείτονα του 65χρονου κατηγορουμένου.

Πρόκειται για τον άνθρωπο στον οποίο τηλεφώνησε ο 65χρονος το πρωί της 9ης Ιουνίου, λίγο μετά τον εντοπισμό των σορών της 54χρονης συζύγου του και του 26χρονου γιου της.

Ο γείτονας έσπευσε στο σπίτι, αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Οι ανακριτικές αρχές φέρονται να επανεξετάζουν την αρχική του κατάθεση, ζητώντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα σημεία σχετικά με το τι συνέβη από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα μέχρι την άφιξή του στο σπίτι.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη μαρτυρία του σχετικά με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μάρτυρας φέρεται να είχε μεταφέρει το συγκεκριμένο αεροβόλο/φλόμπερ για επισκευή στο Αίγιο μετά από επιθυμίας του 65χρονου.

Το στοιχείο που ερευνάται είναι ο ισχυρισμός ότι μετά την επισκευή ο κατηγορούμενος τον ρώτησε αν το όπλο «σκοτώνει» και εκείνος απάντησε καταφατικά.

Αν η συνομιλία επιβεβαιωθεί, οι ερευνητές θεωρούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη προμελέτης.

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