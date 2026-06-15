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15.06.2026 12:36

Τέμπη: Καβγάς Πλακιά – Κυρανάκη με φόντο τον… ΕΟΔΑΣΑΑΜ

15.06.2026 12:36
plakias_kyranakis

Μια τελετή βράβευσης στελεχών κι επιστημόνων που είχαν εμπλακεί στο διαβόητο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία των Τεμπών προκάλεσε ένταση μεταξύ του Νίκου Πλακιά και του – πρώην πλέον – αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Θρυαλλίδα για την αντιπαράθεση προκάλεσε δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», σύμφωνα με το οποίο ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ τίμησε τρία πρόσωπα: τον επικεφαλής του τομέα έρευνας ατυχημάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Bart Accou, το μέλος του ERA, Fabrizzio Carpinelli και τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο. Οι δύο πρώτοι συμμετείχαν στην επιτροπή του Οργανισμού που συνέταξε το πόρισμα για την τραγωδία, ενώ ο τρίτος είχε παραδώσει πραγματογνωμοσύνη στην οποία στηρίζονται οι ερμηνείες της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο επιβατών που δεν σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση (σημειώνεται, πάντως, ότι το δημοσίευμα φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί από τον ιστοχώρο της «Εφημερίδας των Συντακτών»).

Εν πάση περιπτώσει, το δημοσίευμα προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε: «Στην αρχή νόμισα πώς πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο και αυτό που έβλεπα και διάβαζα ένα ψέμα. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ βράβευσε παρουσία Κυρανάκη παρακαλώ, την τριάδα του παράνομου φορτίου.

Αυτούς που επέμεναν κόντρα σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, (Γάνδη, Πίζα, RISE) ότι τα έλαια σιλικόνης δεν αναφλέγονται και ότι κάτι άλλο (ποιο; ακόμα το ψάχνουν) δημιούργησε την πυρόσφαιρα.

Δηλαδή το “παράνομο φορτίο” που καμία κάμερα δεν το κατέγραψε, καμία κατάθεση δεν το αναφέρει, κανένα ηχητικό. Μέχρι και το Γενικό Χημείο του κράτους έχει δηλώσει επίσημα “Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν προκύπτει τίποτα που να υποστηρίζει την ύπαρξη παράνομου φορτίου υδρογονανθράκων”. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο για ξυλόλιο και παράνομο φορτίο στην δικογραφία.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μου προκαλεί η βράβευση του καθηγητή Κωνσταντόπουλου που έγραψε “επιστημονικό πόρισμα” σε 2 εργάσιμες μέρες όταν όλοι οι υπόλοιποι χρειάστηκαν μήνες. Εντύπωση μου προκαλεί ότι έχουν περάσει 14 μήνες (7/4/2025) από την “Κατεπείγουσα έρευνα του Αρείου Πάγου για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τον ρόλο του Λακαφώση” και δεν γνωρίζει κανείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικογραφία. Έτσι είναι οι “κατεπείγουσες έρευνες;”

Εντύπωση μου κάνει ότι τα στελέχη του ERA, Bart Accou, και Fabrizzio Carpinelli δεν έχουν κληθεί από την δικαιοσύνη. Γιατί; Εντύπωση μου προκαλεί ότι ο κ. Κυρανάκης δεν είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζει όλα αυτά. Κι αν τα γνωρίζει ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η παρουσία του σε αυτή τη βράβευση;

Άρα έχω δικαίωμα πλέον όχι μόνο να αναρωτιέμαι αλλά να πιστεύω ότι πέρα από την αντιπολίτευση που έκανε σημαία το ξυλόλιο μήπως είχε συμφέρον και η κυβέρνηση να υπάρχει παράνομο φορτίο το οποίο εκμεταλλεύτηκε 40 μήνες τώρα; Μήπως η αντιπολίτευση με τα λεγόμενα της και τις πράξεις της δούλευε για την κυβέρνηση όλο αυτό διάστημα χωρίς να έχουν ιδέα τι πραγματικά γινόταν στο παρασκήνιο;».

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Κ. Κυρανάκης απάντησε στον Ν. Πλακιά, γράφοντας: «Δεν ισχύει.

1) Κανείς από τους εικονιζόμενους δεν έχει υποστηρίξει ότι “η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από ξυλόλιο”

2) Δεν ήμουν παρών στην υποτιθέμενη “βράβευση”

3) Πληροφορήθηκα από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ – ο οποίος υπενθυμίζω είναι ανεξάρτητος και δεν λογοδοτεί στον Υπουργό Μεταφορών – ότι δεν πρόκειται για βράβευση, αλλά για “ευχαριστήρια πλακέτα” στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργανώθηκε».

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