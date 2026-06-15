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15.06.2026 12:26

Χανιά: «Τύφλα» ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε διανομέα – Μεθυσμένος και ο συνοδηγός γιος του

15.06.2026 12:26
alcohol_driving
pixabay

Στη σύλληψη για τροχαίο με εγκατάλειψη σε βάρος 37χρονου διανομέα συνελήφθησαν στα Χανιά ένας 47χρονος και ο γιος του.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, για τη σύλληψη που έγινε την Κυριακή, τόσο ο 47χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο, όσο και ο γιος του, που ήταν συνοδηγός, βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Ακρωτηρίου, όταν το ΙΧ με οδηγό τον 47χρονο παρέσυρε και εγκατέλειψε τον 37χρονο δικυκλιστή.

Η σύγκρουση ήταν, μάλιστα, τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από το σημείο του τροχαίου.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν σε έλεγχο αλκοτέστ τον οδηγό αλλά και τον συνοδηγό διαπιστώνοντας ότι και οι δύο βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους.

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