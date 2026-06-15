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Πλήθος πυρκαγιών ξέσπασε μέσα στο Σαββατοκύριακο με πέντε από αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, να εκδηλώνονται από αμέλεια πολιτών που αγνόησαν τις οδηγίες των πυροσβεστικών αρχών.
Οι έρευνες των ανακριτικών υπηρεσιών της Πυροσβεστικής για πέντε πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Τρικάλων οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, θερμών εργασιών κοπής μετάλλων, χρήσης γεωργικών μηχανημάτων και καύσης χόρτων χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας.
Ειδικότερα:
Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν των προβλεπόμενων εισαγγελικών ενεργειών, ενώ όπου προβλέπεται επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.
Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 14η Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 423 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 424.281,45 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 88 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας.
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