Πλήθος πυρκαγιών ξέσπασε μέσα στο Σαββατοκύριακο με πέντε από αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, να εκδηλώνονται από αμέλεια πολιτών που αγνόησαν τις οδηγίες των πυροσβεστικών αρχών.

Οι έρευνες των ανακριτικών υπηρεσιών της Πυροσβεστικής για πέντε πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Τρικάλων οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, θερμών εργασιών κοπής μετάλλων, χρήσης γεωργικών μηχανημάτων και καύσης χόρτων χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Ειδικότερα:

Στις 13 Ιουνίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη θέση Τούμπα Μέγα Δένδρου του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας , η οποία προκλήθηκε κατά τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική και δασική έκταση. Για το περιστατικό συνελήφθη ημεδαπός, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 976,56 ευρώ.

του , η οποία προκλήθηκε κατά τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική και δασική έκταση. Για το περιστατικό συνελήφθη ημεδαπός, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 976,56 ευρώ. Στις 13 Ιουνίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή του Τριαδίου Θεσσαλονίκης , η οποία προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής μετάλλων με τροχό. Η φωτιά επεκτάθηκε από ξηρά χόρτα σε αγροτεμάχιο με αθέριστα σιτηρά. Συνελήφθη αλλοδαπός, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.927,50 ευρώ.

, η οποία προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής μετάλλων με τροχό. Η φωτιά επεκτάθηκε από ξηρά χόρτα σε αγροτεμάχιο με αθέριστα σιτηρά. Συνελήφθη αλλοδαπός, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.927,50 ευρώ. Στις 13 Ιουνίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά από θεριζοαλωνιστική μηχανή κατά τη διάρκεια εργασιών θερισμού σε αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Σουλτογιαννέικων του Δήμου Κιλκίς . Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική έκταση. Για το περιστατικό συνελήφθη ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική έκταση. Για το περιστατικό συνελήφθη ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στις 13 Ιουνίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Ξυλοπάροικο του Δήμου Τρικκαίων, όταν κατά την κοπή χόρτων με γεωργικό ελκυστήρα προκλήθηκαν σπινθήρες από την τριβή μεταλλικών μαχαιριών με πέτρες, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη ξηρών χόρτων. Από την πυρκαγιά κάηκε έκταση 1.188 τ.μ. και συνελήφθη ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στις 14 Ιουνίου 2026 και ώρα 13:11 εκδηλώθηκε αγροτική πυρκαγιά στην περιοχή Κάτω Ελάτη του Δήμου Τρικκαίων, κατά τη διάρκεια καύσης χόρτων σε σωρό χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Για το περιστατικό συνελήφθη ημεδαπός, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν των προβλεπόμενων εισαγγελικών ενεργειών, ενώ όπου προβλέπεται επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 14η Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 423 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 424.281,45 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 88 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας.

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