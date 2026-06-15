search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 11:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 09:51

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος για κατασκοπεία, φωτογράφιζε πρώην στρατόπεδο

15.06.2026 09:51
drone_2

Σύλληψη για υπόθεση κατασκοπείας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου. Ένας 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη από τις αρχές όταν βρήκαν φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο της περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομία μετά από καταγγελία πολίτη για την υποψία της κατασκοπείας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας πετούσε drone στην περιοχή.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.

Στο όχημά του βρέθηκε το drone, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την κατηγορία της κατασκοπείας και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα απανθρακωμένα αδέλφια σε κοντέινερ στο οποίο κατοικούσαν από το σεισμό του ’96

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση φίλου του προφυλακισμένου Ιταλού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran-ethniki

Μουντιάλ 2026: Το Ιράν κάνει πρεμιέρα στα γήπεδα των ΗΠΑ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία – Στη μάχη η Ισπανία και η Σ. Αραβία του Δώνη

anilikos_odigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Αχαΐα: 12χρονος (!) οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της πόλης, χειροπέδες στον πατέρα του

giransi
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο φάρμακο μακροζωίας χορηγήθηκε σε άνθρωπο – Πώς λειτουργεί ο επαναπρογραμματισμός των κυττάρων

mundial2026_new
MEDIA

Ο πόλεμος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα (κυρίως) του ποδοσφαίρου – Τα «στρατόπεδα», οι ετοιμασίες, οι συνεργασίες

hormuz 1
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη χαιρετίζει την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά θέλει άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – «Θα πάρει μέχρι και δύο μήνες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

samaras kriti 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Σαμαρά: Τα πρόσωπα που το ετοιμάζουν, οι πιέσεις από ΝΔ

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 11:45
iran-ethniki

Μουντιάλ 2026: Το Ιράν κάνει πρεμιέρα στα γήπεδα των ΗΠΑ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία – Στη μάχη η Ισπανία και η Σ. Αραβία του Δώνη

anilikos_odigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Αχαΐα: 12χρονος (!) οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της πόλης, χειροπέδες στον πατέρα του

giransi
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο φάρμακο μακροζωίας χορηγήθηκε σε άνθρωπο – Πώς λειτουργεί ο επαναπρογραμματισμός των κυττάρων

1 / 3