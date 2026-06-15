Ζαχαράκη για πανελλαδικές: Στο διάστημα 26 – 29 Ιουνίου οι βαθμολογίες – Κόντρα με Τσίπρα για την κατάργηση των εξετάσεων

Τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των φετινών πανελλαδικών περιέγραψε η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Σ. Ζαχαράκη δήλωσε ότι «από αύριο ξεκινάμε με τα αγγλικά, τα ειδικά μαθήματα, μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε περιμένουμε γύρω στις 26-29 (σ.σ. Ιουνίου) την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό».

«Καρφί» για Τσίπρα

Η υπουργός σχολίασε δηκτικά την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών, λέγοντας ότι «κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό».

Τόνισε, δε, ότι «έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε σημειώσει ότι «νομίζω είναι συλλογική αποτυχία ως κοινωνία να κρατάμε ένα ψυχοφθόρο για την νέα γενιά σύστημα, μόνο και μόνο επειδή είναι αδιάβλητο και δεν μπορούμε να παραδώσουμε τίποτα πιο αδιάβλητο απ’ αυτό στις επόμενες γενιές. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε σχεδιάσει ένα μοντέλο εισαγωγής, το οποίο θα μπορέσει να δώσει μία άλλη αντίληψη για το τι είναι μάθηση, τι είναι γνώση και ποιες δυνατότητες θα δίνονται σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μονάχα στα παιδιά από τα υψηλά κοινωνικά στρώματα. Διάβαζα μια μελέτη του ΙΟΒΕ. Μόνο ένα στα δέκα παιδιά χαμηλών κοινωνικών και μαθησιακών στρωμάτων μπορούν να περάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο σήμερα».

Επίσης, υπενθυμιζεται ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο τελευταίος υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου είχε εισηγηθεί το σύστημα των «πράσινων» και των «κόκκινων» σχολών: σχολές χαμηλής ζήτησης από τους υποψηφίους γίνονταν «πράσινες» και η πρόσβαση σε αυτές θα γινόταν με βαθμό απολυτηρίου και όχι με εξετάσεις. Ωστόσο, η κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε το μέτρο αυτό.

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