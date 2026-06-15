Οι χρυσαυγίτες δηλώνουν παρόντες στον Βόλο: Ζωγράφισαν σβάστικες και κέλτικους σταυρούς στα σχολεία της πόλης (Photos)

Οι δυνάμεις της ακροδεξιάς φαίνεται ότι ανασυγκροτούνται στον Βόλο.

Από το Μάρτιο του 2026 ακροδεξιοί που πρόσκεινται στη Χρυσή Αυγή γράφουν συνθήματα στα σχολεία του Βόλου, καθιστώντας σαφές ότι είναι παρόντες στα πράγματα.

Το Σαββατοκύριακο που τα σχολεία ήταν κλειστά παραβίασαν διάφορες σχολικές μονάδες ζωγράφισαν σβάστικες και κέλτικους σταυρούς, που θεωρούνται σύμβολο της λευκής υπεροχής.

Οι ακροδεξιοί κατονόμασαν τους στόχους του, γράφοντας «θα σας σφάξουμε αριστερούς προδότες», «ανάρχες πόρνες», «σχολεία ελληνικά».

Παράλληλα, εξύμνησαν τους Καπελώνης και Φουντούλης που δολοφονήθηκαν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο το 2013.

Η υπόθεση έχει προβληματίσει ιδιαιτέρως την αστυνομία λόγω των επαναλαβμανόμενων περιστατικών και της συμμετοχής ανήλιων παιδιών στις οργανώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα 20 περίπου νεαρά αγόρια, μαυροντυμενα, που φοιτούν στο Γυμνασίο και Λύκειο της Αγίας Παρασκευής έκαναν πορεία κρατώντας ελληνικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη δομή των οργανώσεων, ωστόσο είναι σαφές ότι οι ακροδεξιοί δεν επιθυμούν να μείνουν στη αφάνεια αλλά διεκδικούν χώρο και ορατότητα στην πόλη.

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