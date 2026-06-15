Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Δεκτή έκανε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτοπουλος.

Παραγγελία για να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών του Πειραιά έδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Αλεξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στην φυλακή, μετά από περίπου 2 εβδομάδες που είχε αποφυλακιστεί.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε η εκτίμηση ότι η περίπτωση Γιωτόπουλου εντάσσεται στο νόμο 4855/2021, που ορίζει μεταξύ άλλων πως «ο καταδικασθείς αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει είκοσι πέντε (25) έτη» και όχι στον προηγούμενο νόμο που ήθελε πραγματική έκτιση 19 ετών, στον οποίο βασίστηκε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

Η αναίρεση του βουλεύματος σημαίνει ότι «εξαφανίζεται» το βούλευμα του συμβουλίου εφετών Πειραιά και αναβιώνει το βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών που είχε αρνηθεί στον Γιωτόπουλο την αποφυλάκιση. Κατά συνέπεια θα επιστρέψει άμεσα στη φυλακή, ενώ το ζήτημα θα εξεταστεί εκ νέου από το συμβούλιο εφετών Πειραιά με άλλη σύνθεση.

Βέβαια, το συμβούλιο εφετών Πειραιά δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον άλλο δρόμο από αυτόν που θα χαράξει ο Αρειος Πάγος, καθώς στον ίδιο νόμο (4855/2021) υπήρξε τροποποίηση του άρθρου 524 ΚΠΔ και προσθήκη τρίτου εδάφιου, που ορίζει ότι «οι αποφάσεις της ολομέλειας και των τμημάτων του Αρείου Πάγου δεσμεύουν τα δικαστήρια που ασχολούνται με την ίδια υπόθεση, ως προς τα νομικά ζητήματα που έλυσαν».

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