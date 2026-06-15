Σκόπελος: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση – Καίει σε δύσβατο σημείο, σηκώθηκαν τα εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιό Κλήμα στην Σκόπελο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο, στο βουνό, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση από επίγειες δυνάμεις.
Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν σηκωθεί τρία αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, που πραγματοποιούν ρίψεις νερού σε μία προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, πριν λάβει διαστάσεις.
Έχουν κινητοποιηθεί, παράλληλα 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ μεταβαίνει και υδροφόρα του δήμου.
Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
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