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15.06.2026 14:38

Ηγουμενίτσα: «Φούλαρε» το νοικιασμένο ΙΧ με… 96 κιλά κάνναβη (photos)

15.06.2026 14:38
kannavi_igoumenitsa

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Ηγουμενίτσα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε μισθωμένο Ι.Χ. που οδηγούσε μια Ελληνίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 90 δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 96 κιλών και 74 γραμμαρίων, καθώς και μικρή ποσότητα κοκαΐνης, κατεργασμένη κάνναβη, 100 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών από την ίδια υπηρεσία μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς στις 7 Ιουνίου είχαν εντοπιστεί ακόμη περίπου 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

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