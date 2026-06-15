Βανδάλισαν τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο ΑΠΘ

Άγνωστοι βανδάλισαν τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ.

Η σημαία είχε αναρτηθεί στην πανεπιστημιούπολη για τον μήνα υπερηφάνειας ως «συμβολική αλλά ουσιαστική υπενθύμιση της δέσμευσής» του πανεπιστημίου στην ισότητα, τον σεβασμό, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Σήμερα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας την εντόπισαν πεσμένη στο έδαφος. «Η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε. Η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί. Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες», τόνισε η καθηγήτρια παιδαγωγικής Δόμνα Κακάνα.

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