«Επί 22 χρόνια κοιμόμουν με έναν που κατηγορείται για φόνο»: Σοκαρισμένη δήλωσε η σύντροφος του Δαλαμάγκα στις Αρχές

Σε κατάσταση σοκ δηλώνει πως είναι η σύντροφος του Τζέιμς Δαλαμάγκα, η οποία ζούσε -όπως είπε- σε ένα «ψέμα» για 22 χρόνια.

Η είδηση ότι ο σύντροφός της, ο «Αντώνης Τζίμας» όπως της είχε συστηθεί, είναι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος για φόνο στην Αυστραλία, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, όπως φέρεται να είπε στις αρχές.

«Δεν ήξερα ότι επί 22 χρόνια κοιμόμουν με έναν άνθρωπο που κατηγορείται για φόνο στην Αυστραλία. Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» φέρεται να είπε στην απολογίας της καθώς κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία όπως και ο πατέρας του.

Ο πατέρας του έχει τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης 3 χρόνια και 4 μήνες, ενώ στην 47χρονη καθηγήτρια επιβλήθηκε ποινή 2 χρόνια και 6 μήνες με ανασταλτικό χαρακτήρα. Το δικαστήριο δεν πίστεψε τη σύντροφο του φυγά.

Σύμφωνα με την «Πελοπόννησο», στην απολογία της η 47χρονη ισχυρίστηκε ότι συνειδητοποίησε μετά τη σύλληψη πως είχε στο πλευρό της έναν άνθρωπο που τον γνώριζε σαν Αντώνη Τζίμα, όμως αυτός είχε διπλή προσωπικότητα.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα. Είναι ισχυρό το σοκ. Θέλω να με καταλάβετε. Ζούσα μέσα σε ένα ψέμα και τώρα αλλάζει η ζωή μου και δεν ξέρω πού θα με πάει», είπε στην απολογία της.

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