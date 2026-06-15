Ζευγάρι λήστεψε οδηγό ταξί στο Αιγάλεω, τον απείλησαν με μαχαίρι

Θύμα ληστείας έπεσε ένας οδηγός ταξί στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο 53χρονος παρέλαβε ένα ζευγάρι από το Παγκράτι με προορισμό το Αιγάλεω.

Όταν έφτασαν ο άνδρας έβγαλε ένα μαχαίρι, το έβαλε στον λαιμό του οδηγού και του ζήτησε τις εισπράξεις. Πήρε χρήματα και το κινητό του 53χρονου και, μαζί με τη γυναίκα, έγιναν καπνός.

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται.

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